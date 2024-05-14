День Победы. Москва. Красная площадь

Президент Садыр Жапаров, в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию принял участие в параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.

В главном военном параде на Красной площади приняли участие более 9 тысяч человек, 70 единиц военной техники и авиация. В состав пешей колонны традиционно включили полки, батальоны и роты, разделённые по видам и родам войск.

На параде присутствовали лидеры: Беларуси — Александр Лукашенко, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана — Садыр Жапаров, России — Владимир Путин, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туркменистана — Сердар Бердымухамедов, Узбекистана — Шавкат Мирзиеёв, Президент Кубы — Мигель Диас-Канель, Президент Лаоса — Тхонглун Сисулит и Президент Гвинеи-Бисау — Сисоку Эмбало.

После окончания парада Победы главы государств вместе с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным приняли участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

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