День Победы. Москва. Красная площадь

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Президент Садыр Жапаров, в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию принял участие в параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
В главном военном параде на Красной площади приняли участие более 9 тысяч человек, 70 единиц военной техники и авиация. В состав пешей колонны традиционно включили полки, батальоны и роты, разделённые по видам и родам войск.
На параде присутствовали лидеры: Беларуси — Александр Лукашенко, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана — Садыр Жапаров, России — Владимир Путин, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туркменистана — Сердар Бердымухамедов, Узбекистана — Шавкат Мирзиеёв, Президент Кубы — Мигель Диас-Канель, Президент Лаоса — Тхонглун Сисулит и Президент Гвинеи-Бисау — Сисоку Эмбало.
После окончания парада Победы главы государств вместе с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным приняли участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
Дата публикации: 15:59, 14-05-2024
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