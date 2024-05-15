Помним. Чтим. Гордимся

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Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днём Победы в Великой Отечественной войне.

«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, дорогие труженики тыла!

Уважаемые кыргызстанцы!

Великая Отечественная война против фашистских захватчиков — историческое событие, повлиявшее на судьбы всего человечества. Поэтому значение 9 Мая — Дня Великой Победы — очень важно. Эта дата особенно знаменательна для советских людей, которые, как родные братья, бок о бок героически противостояли коварному врагу. После того как нацистская Германия напала на Советский Союз, Кыргызстан наряду с другими братскими народами отправил на войну свыше 360 тысяч своих сыновей и дочерей. Это означало, что в то время каждый четвёртый житель страны отправился на фронт. В трудные годы войны все люди, оставшиеся в тылу, будь они пожилого или молодого возраста, день и ночь не покладая рук трудились для Победы и в сельском хозяйстве, и на производстве. В числе таких тружеников были 30 тысяч кыргызстанцев, которые направлялись для работы на предприятия военной промышленности всего Советского Союза.

Предметом нашей гордости всегда останется тот факт, что Кыргызстан внёс значительный вклад в борьбу против фашизма и достижение Великой Победы. Высокий патриотический дух наших отцов и дедов-фронтовиков, сильная воля тружеников тыла, слившись воедино, стали великой силой. Действительно эта Победа далась нам нелегко. Война, длившаяся почти четыре года, сопровождалась невыносимыми страданиями и голодом, сотни тысяч кыргызстанцев не вернулись с поля боя.

Мы никогда не забудем наших соотечественников, погибших во имя мирной жизни на Земле! Мы склоняем головы перед павшими героями, теми, кого не дождались дома овдовевшие жёны, осиротевшие дети и престарелые родители. Низкий поклон всем им, беззаветно любившим свою Родину и отдавшим за неё жизни! Наши соотечественники, героически сражаясь на поле боя, завоевали бессмертную славу. Их имена навсегда вписаны в страницы истории Великой Отечественной войны.

За героизм и отвагу в отражении фашистских захватчиков более 150 тысяч кыргызстанских командиров и солдат награждены орденами и медалями. Ежегодно мы с гордостью отмечаем, что среди них полные кавалеры ордена Славы, более семидесяти из них удостоены звания Героя Советского Союза.

Уважаемые соотечественники!

Время летит неумолимо, и год от года уменьшается число тех, кто принимал участие в той кровопролитной войне, и тех, кто трудился в тылу. Ветераны войны и труженики тыла — это наша гордость, наши уважаемые люди, которые, пережив немалые нечеловеческие трудности и страдания, принесли мир не только Кыргызстану, но и всему советскому народу.

Мы должны сделать всё возможное для улучшения условий жизни людей, чьё мужество и героизм останутся примером, передаваемым из века в век, из поколения в поколение. Мы должны сохранить память о подвигах ветеранов той страшной войны и тружеников тыла.

Пусть на нашей земле звучит песня мира, будет достаток, пусть в нашем народе царят единство и согласие, и наше небо всегда останется открытым и солнечным!

Поздравляю с Великой Победой! С праздником!»

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