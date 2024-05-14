Герои живут среди нас

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров навестил ветерана Великой Отечественной войны Аспека Джумашева.

Глава Кабмина поздравил его с Днём Победы, поблагодарил за проявленную отвагу, силу духа и героизм. От имени Президента Садыра Жапарова вручил 100 тыс. сомов, выделенных из фонда главы государства.

Акылбек Жапаров пожелал ветерану крепкого здоровья и благополучия.

Аспек Джумашев родился в 1924 году в селе Кызыл-Берлик Аламудунского района Чуйской области. Его призвали в армию в 1942 году.

Ветеран награждён Орденом Отечественной войны II степени и юбилейными медалями.

Автор: