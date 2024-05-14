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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Герои живут среди нас


Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров навестил ветерана Великой Отечественной войны Аспека Джумашева.

 

 

Глава Кабмина поздравил его с Днём Победы, поблагодарил за проявленную отвагу, силу духа и героизм. От имени Президента Садыра Жапарова вручил 100 тыс. сомов, выделенных из фонда главы государства.

 

Акылбек Жапаров пожелал ветерану крепкого здоровья и благополучия.

 

Аспек Джумашев родился в 1924 году в селе Кызыл-Берлик Аламудунского района Чуйской области. Его призвали в армию в 1942 году.

 

Ветеран награждён Орденом Отечественной войны II степени и юбилейными медалями.

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Дата публикации: 15:58, 14-05-2024

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