Герои живут среди нас

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров навестил ветерана Великой Отечественной войны Аспека Джумашева.
Глава Кабмина поздравил его с Днём Победы, поблагодарил за проявленную отвагу, силу духа и героизм. От имени Президента Садыра Жапарова вручил 100 тыс. сомов, выделенных из фонда главы государства.
Акылбек Жапаров пожелал ветерану крепкого здоровья и благополучия.
Аспек Джумашев родился в 1924 году в селе Кызыл-Берлик Аламудунского района Чуйской области. Его призвали в армию в 1942 году.
Ветеран награждён Орденом Отечественной войны II степени и юбилейными медалями.
Дата публикации: 15:58, 14-05-2024
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