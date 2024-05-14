Ратный подвиг не забыт

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Королевстве Бельгия Айдит Эркин и сотрудники посольства приняли участие в церемонии возложения венков к могилам советских воинов и участников бельгийского сопротивления, погибших во время Второй мировой войны.
Также Айдит Эркин принял участие в мероприятиях, организованных Посольством России в Люксембурге по случаю Дня Победы. Среди прочего состоялся концерт-реквием, на котором прозвучали стихи, посвящённые ратному подвигу советского народа, и песни военных лет.
Дата публикации: 15:57, 14-05-2024
ПОИСК ПО АВТОРАМ: