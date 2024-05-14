Евразийский экономический союз состоялся

Президент Садыр Жапаров в Москве принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к десятилетию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

В Большом Кремлёвском дворце перед началом заседания ВЕЭС в узком составе глав делегаций, прибывших на мероприятие, поприветствовал Президент России Владимир Путин.

После завершения переговоров в узком составе состоялась церемония фотографирования Президента России Владимира Путина с главами делегаций государств-членов и главами делегаций государств-наблюдателей.

Далее заседание ВЕЭС продолжилось в расширенном формате под председательством премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, с участием Президентов: Республики Беларусь — Александра Лукашенко, Республики Казахстан — Касым-Жомарта Токаева, Кыргызской Республики — Садыра Жапарова, Российской Федерации — Владимира Путина. В качестве лидеров стран-наблюдателей ЕАЭС выступили Президент Кубы — Мигель Диас-Канель и Президент Узбекистана — Шавкат Мирзиёев. На заседании главы государств обсудили основные задачи и ключевые направления дальнейшего взаимодействия в рамках Союза.

Лидеры стран организации также подвели итоги работы структуры за 10 лет и определили перспективы. Стороны обсудили перспективы дальнейшего углубления интеграционных процессов, заслушали доклады «О ходе исполнения Стратеги-ческих направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» по итогам 2023 года и «О реализации основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2023 год». Приняли ряд важных решений и документов.

Президент Садыр Жапаров выступил на юбилейном заседании ВЕЭС с речью:

«Уважаемый Никол Воваевич,

Уважаемые главы государств,

Дорогие участники заседания,

Позвольте сердечно поприветствовать всех участников заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в канун нашего общего праздника, 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В этой связи хочу поздравить наших граждан с праздником Победы, который нам дали наши отцы и деды, отважно воевавшие на фронте, наши матери, самоотверженно трудившиеся в тылу и воевавшие на фронте наравне с мужчинами. Их героические подвиги во имя мирной и счастливой жизни мы свято храним в наших сердцах. Пользуясь приятной возможностью, уважаемый Владимир Владимирович, хочу от имени народа Кыргызстана и от себя лично сердечно поздравить Вас с официальным вступлением в должность Президента Российской Федерации.

Ваша убедительная победа на прошедших президентских выборах — это яркое свидетельство высокого признания и поддержки российским народом Вашей мудрой политики и самоотверженного труда по укреплению государственного суверенитета, повышению благосостояния населения, проведению самостоятельной, независимой и открытой внешней политики Российского государства.

Также выражаю искреннюю признательность нашим российским друзьям за традиционное гостеприимство и высокую организацию сегодняшней встречи.

Пользуясь случаем, хочу пожелать уважаемому Николу Воваевичу, премьер-министру Республики Армения, успешного проведения Года председательства и поздравить всех моих коллег с 10-летием подписания Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Уважаемые коллеги,

За 10 лет своего существования Евразийский экономический союз состоялся как одно из ключевых региональных объединений, способных поддерживать и развивать экономическую интеграцию во имя стабильности экономик государств — членов и роста благосостояния их граждан.

Многие согласятся со мной: находясь в одном Союзе, мы смогли сохранить макроэкономическую стабильность, обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность в регионе, снизить уровень безработицы, поддерживать устойчивый рост производства и выходить на новые рынки сбыта.

Это подтверждается статистическими данными. Экономика Союза в прошлом году показала уверенный рост. По итогам 2023 года рост внутреннего валового продукта составил 3,8%.

При этом промышленное производство выросло на 3,7%, выполнены строительные работы с ростом на 8,6%, оборот розничной торговли вырос на 6,6%, инвестиции в основной капитал в наших странах выросли на 10,3%.

ВВП Кыргызской Республики по итогам прошлого года вырос на 6,2%, преодолел исторический рубеж, составив почти 1,3 триллиона сомов. А по итогам первого квартала текущего года рост ВВП составил 8,8%. Кыргызская Республика ощущает позитивный эффект от интеграции и увеличения внешней торговли.

С момента вступления в Союз и по 2023 год внешнеторговый оборот Кыргызской Республики вырос с 5,6 млрд долларов до 15,7 млрд долларов, увеличившись в 2,8 раза. При этом объёмы экспорта выросли в 2,2 раза, а импорт увеличился в 2,9 раза.

Дальнейшее развитие евразийской экономической интеграции, в том числе создание единого рынка товаров, услуг без барьеров и изъятий, общих рынков энергоносителей, обеспечение свободы перемещения трудовых ресурсов, без сомнения, были и остаются приоритетными направлениями для Кыргызской Республики.

Мы намерены и дальше продолжать активную работу по укреплению равноправных, взаимовыгодных и дружественных отношений между государствами-членами Союза.

Уважаемые коллеги,

Взаимная торговля между государствами-членами продолжает активно развиваться. За годы участия Кыргызской Республики в Союзе взаимная торговля с государствами — членами выросла на 76%, с $ 2,5 млрд. до $ 4,4 млрд.

Экспорт Кыргызской Республики в страны ЕАЭС увеличился в 3 раза, с $ 410 млн до $1,23 млрд, а объём импорта вырос на более чем 50%, с $2 млрд до $ 3 млрд.

Хочу отметить, что бизнес настроен на дальнейшую интеграцию. Он не только адаптировался к новым условиям, но и вносит существенный вклад в интеграционную повестку, развитие и поддержание экономической активности между нашими странами и во внешнем контуре.

Объёмы экспорта Кыргызской Республики в страны ЕАЭС остаются высокими. Так, без учёта экспорта золота, 80% нашего экспорта направляется в страны ЕАЭС. При этом в структуре экспорта Кыргызской Республики растёт объём товаров с более высокой добавленной стоимостью, таких как текстиль, одежда, обувь, изделия из пластмассы и камня. Наряду с этим хочу отметить, что взаимная торговля Кыргызской Республики кооперационными товарами со странами ЕАЭС также имеет тенденцию роста, и по итогам 9 месяцев 2023 года выросла на 34,8%. Считаю, что данные показатели — это зримое отражение поступательного развития сотрудничества и углубления интеграционных связей между нашими государствами.

Уважаемые друзья.

Ситуация на международной арене остаётся сложной, и мы продолжаем находиться в процессе масштабной трансформации, обусловленной внешними неблагоприятными факторами.

На фоне серьёзных отклонений в функционировании глобальной торговой системы происходит смещение экономической активности с Запада на Восток, с Севера на Юг.

В этой связи возникает необходимость выстраивания нужной финансовой, логистической и товаропроводящей инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Это, несомненно, требует значительных инвестиций и неординарных подходов, а главное — совместных и согласованных действий в поиске альтернативных цепочек поставок.

В этом смысле хотел бы подчеркнуть особую важность сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс — один путь». Кыргызская Республика также прилагает большие усилия для повышения транспортной связанности государств-членов, с учётом, в том числе, развития транспортного коридора «Север-Юг». В активной фазе находятся проектные работы по строительству железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан».

Достигнуты договорённости по открытию новых и расширению пропускной способности действующих пунктов пропуска с Китайской Народной Республикой. Кроме этого, полностью обеспечено обустройство и материально-техническое оснащение всех 14 пунктов пропуска Кыргызской Республики на таможенной границе Союза.

Обязательства Кыргызской Республики, взятые при вступлении в ЕАЭС, выполнены в полном объёме. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность российской стороне и лично Президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину за оказанную материально-техническую помощь.

Координация усилий государств-членов по совместному развитию транспортно-логистической и цифровой инфраструктуры на международных транспортных коридорах становится значимым ресурсом интеграции.

Нам необходимо усилить работу внутри Союза и с третьими странами по снятию инфраструктурных ограничений, законодательных барьеров и синхронизации работы контролирующих органов, с тем чтобы обеспечить быстрые перевозки посредством цифровых платформ.

В этом плане призываю стороны и Комиссию активно работать над внедрением электронных товаросопроводительных документов, в том числе при осуществлении мультимодальных перевозок. Современные цифровые решения должны стать основным локомотивом в обеспечении быстрого и эффективного таможенного и налогового администрирования.

При этом предлагается проработать механизмы передачи готовых платформенных решений между странами ЕАЭС в рамках реализации Цифровой повестки или на основе двусторонних договорённостей между странами.

Уважаемые коллеги,

Хотел бы подчеркнуть необходимость максимального использования потенциала Союза и принятие совместных мер по повышению уровня взаимного сотрудничества между нашими странами. Нам надо создать пространство доверия не на бумаге, а на деле. Усилия по

созданию благоприятных условий и сокращению административных издержек на пути передвижения товаров должны носить постоянный и неустанный характер. Наряду с этим ещё одним из ограничивающих факторов в развитии взаимной и внешней торговли ЕАЭС стали всё чаще проявляющиеся сложности в осуществлении расчётов, возникающие вследствие оказания давления извне на финансовые системы наших стран. Нам надо работать над укреплением финансовой инфраструктуры, которая могла бы обеспечивать и поддерживать потребности участников рынка ЕАЭС при осуществлении торгово-экономического взаимодействия.

(Окончание. Начало на стр. 3)

Уважаемые главы государств,

2024 год стал решающим годом в выработке Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Обозначенные нами приоритеты в рамках Стратегии — 2025 не должны сводиться к подготовке и принятию докладов и рекомендаций. Если есть приоритетные задачи, то по ним следует принять конкретные решения. В прошлом году нами принято решение о финансировании кооперационных проектов.

Считаю, что практический запуск данного механизма должен оправдать наши ожидания в части наращивания инвестиционного сотрудничества, поддержки и стимулирования наукоёмких производств и промышленных мощностей, а также для трансфера технологий. Данный механизм должен содействовать повышению конкурентоспособности кооперационных товаров Союза и их дальнейшему выходу на внешние рынки.

Параллельно предлагаю вести работу по совершенствованию механизма финансирования и на другие приоритетные секторы экономики.

Хотел бы отметить несколько моментов в части развития торговли и экспорта.

Первое, в конце 2023 года запущена работа Евразийской перестраховочной компании, которая посредством перестрахования рисков должна оказывать поддержку в развитии взаимной и внешней торговли Союза.

Компания должна ускорить работу по налаживанию взаимодействия с национальными системами торгового страхования, с тем чтобы они скорее начали использовать дополнительную страховую ёмкость.

Второе, что касается внешнего контура, хотел бы отметить необходимость продолжения работы по формированию преференциальных торговых режимов с заинтересованными странами на взаимовыгодных для всех сторон условиях.

Сегодня мы рассмотрели вопрос о начале переговоров с Монголией о заключении временного торгового соглашения.

Прошу Комиссию обратить особое внимание на ключевые положения будущего соглашения преференциального характера и отраслевого сотрудничества.

Важно в переговорном процессе учитывать интересы государств — членов ЕАЭС, в которых превалируют средние и малые экспортёры товаров и услуг.

Третье, в свете динамично растущего потребительского спроса на азиатских рынках, считаю, что потенциал торговли продовольственными товарами с Китаем остаётся далеко не раскрытым. С учётом сложных процедур допуска сельскохозяйственной продукции на рынки Китая Евразийской экономической комиссии необходимо усилить работу в этом направлении.

Уважаемые коллеги,

Традиционно сфера услуг занимает значительную долю в экономике наших стран.

Считаю, что пришло время подумать над расширением рынка услуг ЕАЭС, в первую очередь услуг, связанных с торговлей, финансами, информационными услугами, креативными видами деятельности, туризма, образования и медицины. Предприниматели наших стран должны на деле ощутить стимулы и нашу поддержку в этих сферах. Предлагаю Комиссии провести анализ существующих возможностей в данном направлении. Глобальный рынок труда испытывает дефицит квалифицированных трудовых ресурсов.

Не стал исключением и единый рынок труда ЕАЭС. Экономикам стран

ЕАЭС требуются квалифицированные работники, способные производить конкурентоспособные товары и оказывать качественные услуги. Технологический прогресс, цифровизация экономики требуют от участников рынка труда новых знаний и компетенций, которые способствуют созданию добавленной стоимости и повышению производительности труда. Считаю, что нашим странам нужно развивать активное сотрудничество в сфере подготовки кадров. Нам нужно рассмотреть возможность создания

совместных центров компетенций, на площадке которых мы можем объединить наши усилия по поиску новых знаний и их трансферу.

Мобильность трудовых ресурсов и привлекательность рынка труда во многом зависят от миграционной политики, проводимой странами. Поэтому при разработке национальных законодательных актов, регулирующих трудовую миграцию в наших странах, необходим очень выверенный и взвешенный подход. Для Кыргызской Республики вопросы мобильности трудящихся носят принципиально важный характер, в связи с чем призываем не допускать нарушения или ухудшения положений Договора о ЕАЭС. Нельзя допустить нанесение серьёзного урона имиджу нашего объединения. Нужно укреплять доверие наших граждан и продолжать работу по формированию единого рынка труда.

Уважаемые коллеги,

В завершение хочу пожелать армянской стороне и лично премьер-министру Республики Армения, уважаемому Николу Воваевичу Пашиняну успешного проведения года армянского председательства в органах Союза.

Хочу поблагодарить всех глав государств и участников заседания за конструктивную работу.

Благодарю за внимание».

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