На Иссык-Куль с проверкой

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров открыл водозабор в Чолпон-Ате.

«Эта очистная установка введена в эксплуатацию в 1986 году, но ремонт не проводился около 40 лет. Обновлённая система позволяет обеспечить население чистой водой. Чолпон-Ата — наш основной туристический центр, поэтому инженерные и инфраструктурные системы должны работать без сбоев», — сказал он.

Глава Кабмина сообщил, что в Иссык-Кульской области в 2023 году по статье «Капитальные вложения» профинансировано 70 объектов. Кроме того, Караколу выделено 2 млрд сомов. Продолжается строительство дороги вокруг озера Иссык-Куль. В прошлом году в Чолпон-Ате открыт парк.

Кроме того, Акылбек Жапаров рассказал о планах по развитию инфраструктуры. В частности, планируется строительство канализационной системы и насосных станций, новой современной системы очистных сооружений сточных вод. Для активизации туризма в Чолпон-Ате создадут инфраструктуру с пешеходными и велодорожками протяжённостью 15 км вдоль побережья. Реконструируют сквер «Чолпон Кыз», создадут инфраструктуру музея петроглифов под открытым небом, отвечающую современным требованиям. Также в планах строительство парков им.

А. Осмонова и «Жениш».

Во время рабочей поездки глава Кабмина ознакомился с состоянием улицы Советской в Чолпон-Ате и обсудил со специалистами проект реконструкции автомобильной дороги Балыкчи — Ананьево — Каракол. Ремонтные работы начнутся после реконструкции канализационной системы. Далее он посетил птицефабрику «Агро-Куш» в селе Сары-Камыш, которая производит продукцию из мяса птицы в промышленных масштабах. В 2023 году предприятию на развитие агропромышленного комплекса выданы кредитные средства Государственного банка развития и Кыргызско-Российского фонда развития.

Кроме этого, Акылбек Жапаров провёл совещание по развитию Балыкчи. В частности, планируется реконструкция муниципальной гостиницы, строительство асфальтобетонного и железобетонного завода, создание детского сада на 150 мест в здании бывшего ресторана, открытие современной арт-галереи, IT-библиотеки, реконструкция ряда городских улиц.

Кроме того, руководство города заинтересовано в создании муниципального хаба для большегрузных машин, парка, строительстве дома для работников бюджетных организаций и социально уязвимых слоёв населения, реконструкции ирригационной и дренажной систем.

Акылбек Жапаров отметил, что на представленный план городу выделят 300 млн сомов. Он подчеркнул, что в следующем году на развитие Балыкчи дадут 1 млрд сомов, и поручил мэрии подготовить трёхлетний план развития.

Далее глава Кабмина ознакомился с состоянием помещения, где планируется открыть детский сад на 150 мест. Также заслушана информация по проектам реконструкции автовокзалов Каракола и Балыкчи. Кроме того, он проинспектировал ход ремонтных работ автодороги Балыкчи — Барскоон.

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