Лесной контракт

Представители Кыргызстана приняли участие в сегменте высокого уровня 19-й сессии Форума по лесам: «Лесные решения тройного планетарного кризиса: Фокус на людях, науке, технологиях и финансах». Мероприятие прошло в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Представлявший на заседании Кыргызстан первый заместитель министра иностранных дел Асеин Исаев обратил внимание мирового сообщества на уязвимость горных лесов Кыргызстана, особо акцентировал внимание на уникальности реликтовых лесов Арсланбоба — самого большого орехово-плодового массива на планете.

Он также отметил важность запущенной в 2023 году национальной кампании «Жашыл Мурас», в рамках которой высажено более 8 млн саженцев по всей территории республики. Кроме того, он информировал, что планируется высадка порядка шести миллионов саженцев ежегодно.

Кыргызская сторона призвала консолидировать усилия по сохранению горных и лесных экосистем, их биоразнообразия в качестве посильного вклада в реализацию глобальных целей Стратеги-ческого плана ООН по лесам на 2017-2030 гг. и Пятилетия действий по развитию горных регионов на 2023-2027 гг.

Асеин Исаев также провёл встречи с председателем Экономического и Социального совета ООН Паулой Нарваез и высоким представителем ООН по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам Фатимой Рабаб.

В ходе переговоров обсуждены климатические вопросы и горная повестка.

Также во время переговоров со специальным советником Генерального секретаря ООН по вопросам климата С. Хартом замминистра проинформировал об инициативе Кыргызской Республики о закреплении нового глобального диалога «Горы и Климат» в ежегодном календаре Конференции ООН об изменении климата.

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