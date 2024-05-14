Лесной контракт

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Представители Кыргызстана приняли участие в сегменте высокого уровня 19-й сессии Форума по лесам: «Лесные решения тройного планетарного кризиса: Фокус на людях, науке, технологиях и финансах». Мероприятие прошло в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Представлявший на заседании Кыргызстан первый заместитель министра иностранных дел Асеин Исаев обратил внимание мирового сообщества на уязвимость горных лесов Кыргызстана, особо акцентировал внимание на уникальности реликтовых лесов Арсланбоба — самого большого орехово-плодового массива на планете.
Он также отметил важность запущенной в 2023 году национальной кампании «Жашыл Мурас», в рамках которой высажено более 8 млн саженцев по всей территории республики. Кроме того, он информировал, что планируется высадка порядка шести миллионов саженцев ежегодно.
Кыргызская сторона призвала консолидировать усилия по сохранению горных и лесных экосистем, их биоразнообразия в качестве посильного вклада в реализацию глобальных целей Стратеги-ческого плана ООН по лесам на 2017-2030 гг. и Пятилетия действий по развитию горных регионов на 2023-2027 гг.
Асеин Исаев также провёл встречи с председателем Экономического и Социального совета ООН Паулой Нарваез и высоким представителем ООН по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам Фатимой Рабаб.
В ходе переговоров обсуждены климатические вопросы и горная повестка.
Также во время переговоров со специальным советником Генерального секретаря ООН по вопросам климата С. Хартом замминистра проинформировал об инициативе Кыргызской Республики о закреплении нового глобального диалога «Горы и Климат» в ежегодном календаре Конференции ООН об изменении климата.
Дата публикации: 15:53, 14-05-2024
ПОИСК ПО АВТОРАМ: