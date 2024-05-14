Была весна — весна Победы!

Сорок первый! Июнь — год и месяц борьбы всенародной.

Даже пылью времён затянуть эту дату нельзя.

Поднималась страна, и на фронт уходили поротно,

Кумачовые звёзды на знамёнах гордо неся…

Ранним утром в июне,

В час, когда пробуждалась страна,

Прозвучало впервые для юных

Это страшное слово «война»…

Эти поэтические строчки из стихотворений далёких военных лет стали эпиграфом к большой музыкально-литературной многожанровой программе, подготовленной и показанной студентами и педагогами Бишкекского финансово-экономического техникума имени А. Токтоналиева. Она посвящена 79-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«День Победы — это день-символ гордости за тех, кто отважно отстоял свободу и независимость огромной страны, символ решительности, стойкости и воли советских людей, символ достоинства СССР — 9 мая 1945 года… Всё дальше и дальше теперь от нас эта историческая дата, но мы помним и будем

помнить всегда, какой ценой досталась нашим героическим предкам эта величайшая Победа», — вот такие мудрые, правдивые и достойные слова о величии Победы в Великой Отечественной войне произнесли в своих приветственных речах, открывая вечер памяти, директор техникума, доктор экономических наук Гурас Жапаров, вице-спикер Бишкекского городского кенеша Токтосун Султанов, глава представительства Россотрудничества в КР Альберт Зульхарнеев, председатель Кыргызского общества блокадников Ленинграда Марат Кутанов. Все участники минутой молчания почтили память воинов-героев.

Организаторы масштабного мероприятия пригласили на него блокадников Ленинграда Галину Ивановну Тольскую, Тамару Фёдоровну Омурбекову, Шамиля Мухамеджанова, председателя фонда имени первого главы революционного комитета Кара-Кыргызской автономной области Иманалы Айдарбекова — профессора КГМА имени И. Ахунбаева, доктора медицинских наук, профессора Зафаргуль Айдарбекову, заслуженного деятеля культуры, почётного гражданина Бишкека, директора исторического музея Ленинского района столицы «Чон-Арык»

Калбубу Менсеитову. Яркая, зрелищная и трогательная концертная программа, которую подготовили и исполнили юные артисты-студенты, гармонично включала волнующие рассказы о выпускниках техникума, храбро сражавшихся на фронтах борьбы с фашизмом. Одним из тех, кто был в первом выпуске учебного финансового заведения, оказался Султан Мурсалиев, уроженец Кочкорского района Нарынской области. В 1942 году он ушёл на фронт, отважно воевал в составе 3-го Белорусского фронта под командованием маршала А. Василевского, освобождал от врага сёла и города Белоруссии, Латвии, Польши, за воинскую доблесть удостоен высоких боевых наград.

Наш отважный земляк стал участником легендарного парада Победы в Москве 24 июня 1945 года. О жизненном и боевом пути ветерана на вечере славы рассказал один из его 11 детей, депутат Бишкекского горкенеша Токтосун Султанов. А доктор медицинских наук Зафаргуль Айдарбекова поделилась воспоминаниями о дочери Иманалы Айдарбекова — первой кыргызке, ушедшей на фронт, военном враче-хирурге, выпускнице московского медицинского вуза, кавалере боевых орденов и медалей Рафе Иманалиевне Айдарбековой. Сцену актового зала, где всё проходило, украшали фотографии Героев Советского Союза Хамита Гадельшина и Степана Сущева. Хамит Габдуллович Гадельшин также был учащимся первого выпуска столичного финансового техникума. В августе 1941 года он ушёл на битву с врагом, а в феврале 1944-го за образцовое и мужественное выполнение задания командования отважному воину присвоили высокое звание Героя Советского Союза. После войны окончил военно-инженерную академию, служил в Вооружённых силах Союза, а уйдя в 1969 году в запас в звании полковника, стал педагогом профессионально-технического училища №27 во Фрунзе. Ушёл из жизни в 2010 году.

Другой герой, Степан Захарович Сущев, старший сержант, помощник командира стрелкового взвода, парторг 5-й стрелковой роты 416-го стрелкового полка 112-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта. Он начал трудовую деятельность на Фрунзенском кирпичном заводе транспортником. Затем служил в армии, где остался на сверхсрочную службу в Казахской ССР. В октябре 1941 года, согласно поданному рапорту, направлен на фронт в полковую разведку 385-й стрелковой дивизии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленное при этом личное мужество и героизм старшему сержанту Сущеву присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После демобилизации он трудился на Беловодской грузовой автобазе Московского района. Степан Захарович был также удостоен ордена «Манас» 3-й степени, и ему было присвоено звание младшего лейтенанта. Приказом командующего внутренних войск МВД КР С. Сущева зачислили Почётным солдатом военного колледжа внутренних войск. В мае 2006 года в колледже состоялось открытие бюста герою войны.

В этот день со сцены актового зала техникума звучало много волнительных и проникновенных стихов и песен военных лет, посвящённых событиям того героического времени, на кыргызском и русском языках: «Священная война», «Дан приказ ему на запад», «Смуглянка», «Синий платочек», «Катюша», «Журавли», «Дети войны», «Тынчтык ыры», «Кыргызстан» и, конечно же, величавая и знаменитая песня-марш «День Победы», исполненная на двух языках и дружно подхваченная всем залом, единодушно вставшим при её исполнении.

Ну а нам хотелось бы завершить свой репортаж с этого замечательного события прекрасными строками из стихов, также вдохновенно прозвучавших в зале Бишкекского финансово-экономического техникума:

Мы помним вас, герои тех сражений,

И гордо славим вместе в унисон.

Вам от потомков разных поколений

За ратный подвиг низкий наш поклон!»

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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