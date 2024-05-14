Мира и счастья всем

В Бишкеке в хореографическом училище имени Чолпонбека Базарбаева прошёл увлекательный концерт, посвящённый 79-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне.

В нём приняли участие ветераны ВОВ и труженики тыла, воины-афганцы, участники боевых действий в Баткене и на таджикско-афганской границе, поэты, писатели посвятившие свои произведения ВОВ. Марьям Кострыгина, поэт Михаил Евдокимов, Заслуженный учитель СШ № 88 Фатима Байрымкулова, Роза Айтматова, председатель общественного фонда блокадников Ленинграда Марат Кутанов, София Селищева и другие.

На торжественном концерте исполнили песни военных лет лауреаты международных конкурсов Роман Чеснов, Пётр Спицын, Доминика Мунасова, Марина Башманова, молодые русскоязычные артисты проекта КТРК «Ырдайлы кыргыз ырларын» («Споём кыргызские песни»).

Учащиеся БХУ великолепно исполнили два танцевальных номера. На сцене прозвучали бессмертные песни огненных лет: «Горячий снег», «Смуглянка», «Катюша», «Тёмная ночь», «Тишина», «Весенний май», «Десятый батальон», «Журавли» и другие.

Общественный деятель, первый главнокомандующий Национальной гвардии, прошедший горячий Афганистан генерал-полковник Абдыгул Чотбаев поздравил организаторов торжества, гостей, администрацию учебного заведения с праздником Победы, пожелав странам, каждому дому, семьям безграничного мира, и преподнёс директору БХУ Айнуре Турушевой две памятные книги: А. Жумагулова «Улуу жеништин баатырлары» («Герои Великой Победы») и Б. Абдрахманова «Из истории Вооружённых Сил Кыргызстана». Затем Софья, Никита Мазур и Сергей Шевченко прочитали стихотворения из сборников поэтессы и детского писателя Марьям Кострыгиной «Обожжённое небо» и «Сквозь огонь и дым».

В конце программы представитель спонсоров Алтынай Темирова вручила пакет с подарками участникам боевых действий и пенсионерам.

Джумахун Шарипов.Фото автора.

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