Кабмин постановил

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл очередное заседание правительства.

Рассмотрено 20 вопросов, большинство из которых направлено на внесение изменений в действующие нормативные правовые акты. Так, установлен порядок финансирования государственных образовательных организаций начального и среднего профессионального образования Министерства образования и науки и вузов. Кроме этого, утверждён План реализации проектов государственно-частного партнёрства на 2024 год. Он включает в себя 40 проектов в разных сферах деятельности.

Кроме этого, единогласно поддержан проект постановления «О внесении изменений в постановление Кабинета министров «Об утверждении Порядка рассмотрения жалоб инвесторов и их сопровождения». Решение направлено на совершенствование механизма оказания содействия и сопровождения бизнесменов в разрешении разногласий, возникших при взаимодействии с государственными органами и органами местного самоуправления.

Также руководителям госорганов главой Кабмина дан ряд поручений, в частности, министру цифрового развития Нурие Кутнаевой — организовать мобильные ЦОНы при столичных автовокзалах, руководителям профильных министерств — внести на следующее заседание проект реализации лыжного кластера, а директору Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нурдану Орунтаеву — рассмотреть возможность организации детских садов на первых этажах строящихся многоэтажных жилых домов.

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