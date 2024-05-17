Кыргызстан — Малайзия: новая страница сотрудничества

В Бишкеке состоялась церемония официальной встречи Президента Садыра Жапарова и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, посетившего в страну с официальным визитом.

В Государственной резиденции «Ала-Арча» под мраморным шатром вывесили государственные флаги Кыргызстана и Малайзии, выстроили Почётный караул, расстелили ковровые дорожки. Лидеры стран поприветствовали друг друга, прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Малайзии. После рапорта командира роты Почётного караула лидеры стран совершили обход строя. Далее Садыр Жапаров и Анвар Ибрагим представили членов своих официальных делегаций, после чего военнослужащие Почётного караула прошли торжественным маршем перед лидерами стран.

Затем по завершению совместного фотографирования Президент Садыр Жапаров и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим перешли в зал для переговоров в расширенном формате.

Лидеры стран обсудили актуальные направления и перспективы двустороннего сотрудничества, меры по наращиванию и взаимодействию во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

В своём выступлении глава государства отметил:

«Уважаемый премьер-министр, Прежде всего хотел бы поприветствовать Вас и вашу делегацию на гостеприимной кыргызской земле. Очень рад нашей первой встрече и благодарю вас за то, что приняли мое приглашение посетить Кыргызстан с официальным визитом.

Пользуясь этой возможностью, хотел бы выразить свои соболезнования вам и народу Малайзии в связи с безвременной кончиной г-на Мутанга Тагала, председателя Сената парламента Малайзии.

Уважаемый премьер-министр, уверен, что Ваш визит в Кыргызскую Республику внесёт большой вклад в сотрудничество между двумя странами и выведет двустороннее взаимодействие на новый качественный уровень. Сегодняшняя встреча — хорошая возможность обсудить различные направления сотрудничества между двумя странами.

Со дня установления дипломатических отношений в 1992 году Кыргызстан и Малайзия в течение этих 32 лет поддерживают друг друга и углубляют сотрудничество.

В этой связи хотелось бы подчеркнуть самое главное — между Кыргызстаном и Малайзией нет политических противоречий.

Мы рады активизации нашего двустороннего сотрудничества в последние месяцы. Например, состоялся официальный визит министра иностранных дел Малайзии в Кыргызстан, осуществлены визиты заместителя председателя Кабинета министров и министра иностранных дел в Малайзию. И сегодня мы стали свидетелями вашего официального визита. Надеюсь, он оставит яркий след в истории сотрудничества и дружбы Кыргызстана и Малайзии.

Такие двусторонние встречи и визиты на высоком уровне ясно показывают, что мы привержены укреплению сотрудничества между нашими странами.

Мы также поддерживаем межпарламентские отношения между Кыргызстаном и Малайзией. Осенью ожидаем делегацию парламента Малайзии с визитом в Кыргызстан. На сегодняшний день между нашими странами создана договорно-правовая база (19 соглашений), но я думаю, что в соответствии с требованиями времени и для дальнейшего укрепления нашего сотрудничества, нам необходимо разработать новые соглашения.

Уважаемый премьер-министр, Сегодня Кыргызстан добился значительных успехов благодаря решительным реформам и осуществляет социальные, экономические и политические изменения. Например, с 2021 года валовой внутренний продукт Кыргызстана растет примерно на 7% в год. В прошлом году валовой внутренний продукт нашей страны превысил 1,2 триллиона сомов. Этот показатель останется в истории экономического развития. В настоящее время мы внедряем современные цифровые технологии, заняты строительством и модернизацией социально значимых объектов. В этих направлениях Кыргызстан нуждается в новых технологиях, знаниях и инвестициях. Для этого под моим личным руководством принимаются все меры по созданию благоприятного инвестиционного климата, иностранным инвесторам предоставляются необходимые гарантии и льготы. Мы хорошо знаем, что модель экономического развития Малайзии и её комплексные социально-экономические достижения снискали ей титул «Азиатского тигра».

Модель развития Малайзии — это выдающийся пример для других стран и нашего региона. В свою очередь я надеюсь, что Кыргызстан станет «Барсом Центральной Азии» в своём будущем развитии. В этой связи большое значение имеет подписание совместного заявления о всесторонней активизации сотрудничества между Кыргызской Республикой и Малайзией.

Этот документ послужит дорожной картой дальнейшего развития кыргызско — малайзийских отношений.

Уважаемый премьер-министр.

Насколько я знаю, после Кыргызстана вы посетите и другие страны Центрально — Азиатского региона.

Думаю, что в ходе вашего визита вы сможете ознакомиться с богатой историей, культурой и современным состоянием нашего региона.

Развитие и процветание всего региона зависят от усилий каждой соседней страны. Кыргызстан как одна из стран Центральной Азии вносит свой посильный вклад и прилагает усилия.

В этой связи хотел бы особо отметить формат ежегодных консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

Центральная Азия развивает сотрудничество с другими регионами. Наш регион имеет большой потенциал для партнерства с регионом Юго-Восточной Азии. В этой связи мы изучаем новые возможности расширения и углубления отношений со странами АСЕАН в целях укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Как известно, в 2025 году Малайзия будет председательствовать в АСЕАН. Используя эту возможность, мы рекомендуем Кыргызстан для налаживания межрегионального диалога со странами АСЕАН в Центральной Азии.

Кыргызстан готов предпринять действия в этом направлении.

На мой взгляд, нет сомнений, что межрегиональный диалог станет полезен как Центральной Азии, так и странам АСЕАН в развитии экономических отношений.

Уважаемый Премьер-министр.

Всестороннее сотрудничество между Кыргызстаном и Малайзией имеет широкий потенциал.

В настоящее время торгово-экономическое сотрудничество между нашими двумя странами находится на начальном этапе.

Я верю, что если мы объединим наши усилия, то в будущем добьёмся лучших результатов. Как известно, в 1997 году была создана Специальная кыргызско-малайзийская совместная комиссия (МПК).

Если мы возродим её работу, наши дружественные отношения пополнятся дополнительным практическим содержанием. Думаю, что вопрос активизации работы комиссии Вы подробно обсуждите на встрече с председателем Кабинета министров Акылбеком Усенбековичем. Мы заинтересованы в приходе малайзийского бизнеса в Кыргызстан.

Предлагаю рассмотреть возможность создания инвестиционных зон путём привлечения крупных малайзийских предприятий в действующие на территории Кыргызстана свободные экономические зоны.

Есть много возможностей для сотрудничества в торгово-экономической сфере. Как известно, большинство кыргызстанцев исповедуют ислам. В связи с этим спрос на продукцию халал — индустрии растёт с каждым годом. Я думаю, что совместная работа в этой сфере имеет хорошие перспективы.

Уважаемый премьер-министр.

Сейчас наши страны ведут переговоры об открытии прямого авиарейса по маршруту Бишкек — Куала — Лумпур. Это поможет нашим народам сблизиться, а нашим странам обмениваться туристами. В нашей стране малайзийских путешественников могут заинтересовать как горный, так и экологический, этнокультурный и исторический туризм. Хочу отметить, что мы готовы в одностороннем порядке предоставить малайзийским авиакомпаниям пятую степень свободы воздуха. Это позволяет использовать международные аэропорты Кыргызстана в качестве транзитного пункта для рейсов в страны Европы.

Уважаемый премьер-министр.

Важное значение имеет воспитание подрастающего поколения. В вашей книге «Справедливость для молящихся» вы отмечаете, что «для противодействия глупости и развития аналитического мышления сегодняшняя молодёжь должна учиться на великих произведениях». Я полностью разделяю это мнение.

Считаю, что правильное религиозное образование очень важно в борьбе с радикализмом и искажением святой религии мусульман.

В этой связи было бы хорошо, если в теологическом образовании имамов Кыргызстана Вы окажете помощь в организации специальных обучающих семинаров в Малайзии.

Нам также интересен опыт «Хадж Фонда» имени Табунг-Ажы.

В настоящее время мы изучаем законы Малайзии, касающиеся управления паломничеством и обеспечения комфортных условий для паломников, а также намерены изучить опыт Малайзии в этой области.

Уважаемый премьер-министр.

До этого я уже говорил о красоте природы Кыргызстана.

В рамках вашей программы у вас есть возможность увидеть величественные горы Кыргызстана.

Для сохранения этой красоты в Кыргызстане реализуются некоторые инициативы. По предложению Кыргызстана принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Международный год устойчивого горного развития», направленная на экономное и рациональное использование водных ресурсов Кыргызстана, сохранение ледников, устойчивое развитие экосистемы горных регионов. Поэтому мы приглашаем вас к сотрудничеству с Малайзией в продвижении климатических инициатив на региональном и глобальном уровнях.

Уважаемый премьер-министр.

Спасибо за продуктивный разговор.

Нам удалось подробно обсудить основные вопросы, включенные в повестку дня. Уверен, что ваш визит внесёт большой вклад в укрепление и развитие дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном и Малайзией, подняв двусторонние отношения на качественно новый уровень.

Пользуясь возможностью, прошу передать мои приветствия и наилучшие пожелания Его Величеству королю Малайзии Султану Ибрагиму».

Далее по итогам переговоров Президент Садыр Жапаров сделал заявление для средств массовой информации.

«Уважаемые представители средств массовой информации!

Дамы и господа.

Сегодня мы стали свидетелями официального визита премьер-министра братской Малайзии Анвара Ибрагима в Кыргызскую Республику. В его рамках состоялась важная двусторонняя встреча в истории сотрудничества Кыргызстана и Малайзии.

Приезд уважаемого премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и сопровождающей его большой делегации в Кыргызстан и наши переговоры знаменуют открытие новой страницы в истории двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Малайзией. Сегодня мы вместе с уважаемым премьер-министром подробно обсудили нынешнее состояние двустороннего сотрудничества и потенциал дальнейшего развития, обменялись мнениями о новых направлениях сотрудничества. В частности, речь шла о сельском хозяйстве, туризме, энергетике, возобновляемых источниках энергии, горнодобывающей промышленности, инфраструктуре, информационных технологиях, халальной индустрии и экономическом развитии. С момента установления дипломатических отношений в 1992 году между двумя странами проведён ряд успешных мероприятий, приведших к положительным достижениям. Но, к сожалению, весь потенциал нашего сотрудничества до сих пор не раскрыт в полной мере. Поэтому поднят вопрос об активизации работы Специальной кыргызско — малайзийской совместной комиссии, чтобы дополнить наши кыргызско — малайзийские дружественные отношения дополнительным практическим содержанием. Уверен, что активизация деятельности указанной комиссии придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству. На встрече имело место обсуждение открытия прямого авиасообщения между Кыргызстаном и Малайзией. Нет сомнений, что реализация этого проекта поднимет туристическое, торгово-экономическое, транспортно — логистическое партнёрство между нашими двумя странами на новый высокий уровень.

Отмечу, что между Кыргызстаном и Малайзией нет никаких препятствий на пути углубления успешного сотрудничества. Данное положение — важная основа для поднятия двустороннего партнерства на более высокий уровень.

Наша плодотворная встреча завершилась подписанием совместного заявления о всесторонней активизации сотрудничества между Кыргызской Республикой и Малайзией. Этот документ послужит дорожной картой дальнейшего развития кыргызско-малайзийских отношений.

Уважаемый господин премьер-министр.

Выражаю глубокую признательность за Ваш визит в Кыргызскую Республику и за проведение плодотворных переговоров.

Верю, что потенциал нашего сотрудничества мы полностью реализуем и выражаю готовность приложить все необходимые усилия для его дальнейшего развития.

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