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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

В партнёрстве с Малайзией


Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

 

 

Он отметил, что страны связывают крепкие узы дружбы, общая религия и схожие традиции. «Ваш исторический визит в Кыргызстан, без всякого преувеличения, — отправная точка возобновления активного сотрудничества между государствами. Переговоры на высоком уровне выступают наглядным подтвержде