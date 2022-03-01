В партнёрстве с Малайзией

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
Он отметил, что страны связывают крепкие узы дружбы, общая религия и схожие традиции. «Ваш исторический визит в Кыргызстан, без всякого преувеличения, — отправная точка возобновления активного сотрудничества между государствами. Переговоры на высоком уровне выступают наглядным подтвержде