В партнёрстве с Малайзией

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

Он отметил, что страны связывают крепкие узы дружбы, общая религия и схожие традиции. «Ваш исторический визит в Кыргызстан, без всякого преувеличения, — отправная точка возобновления активного сотрудничества между государствами. Переговоры на высоком уровне выступают наглядным подтвержде