Сверим часы

В рамках официального визита премьер-министра Малайзии господина Анвара Ибрагима в Кыргызстан состоялась встреча Министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел Малайзии господином Утамой Хаджи Мохамадом Хаджи Хасаном.

В ходе встречи Стороны предметно обсудили практические меры и шаги по реализации договорённостей, достигнутых по итогам проведённых мероприятий в феврале и апреле 2024 года по линии внешнеполитических ведомств. Также главы внешнеполитических ведомств «сверили часы» по ключевым вопросам двусторонних отношений и по основным международным темам, стоящих на повестке дня переговоров между Президентом Садыром Жапаровым и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. В завершение стороны выразили уверенность, что визит премьер-министра Малайзии господина Анвара Ибрагима в Кыргызстан придаст новый импульс развитию и расширению отношений между двумя странами. В этом контексте собеседники подчеркнули важность продолжения поддержания политического диалога путём организации взаимных визитов на высоком уровне.

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