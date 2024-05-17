Дабы лампочка светила дома

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров вручил Министерству энергетики ключи от 33 единиц спецтехники.

Из них 28 бригадных авто, три легковые машины и два экскаватора. На приобретение техники ушло более 86 млн сомов.

В своём выступлении Акылбек Жапаров отметил, что запоследние годы в госорганах проведены позитивные реформы, в том числе обновлено техническое оснащение. «Жизнь без электричества представить невозможно. Поэтому благодаря реформам главы государства в энергетической отрасли страны проводится значительная работа. Начат масштабный проект Камбар-Атинской ГЭС-1. Идёт строительство малых ГЭС. В скором времени запустим финансируемую государством ГЭС «Бала-Саруу». Кроме того, началось возведение солнечных и ветровых электростанций. Также добавлю, что при проведении переговоров с крупными международными финансовыми институтами об энергетическом потенциале Кыргызстана ими выражена большая заинтересованность», — заявил глава Кабмина.

Специалисты отмечают, что приобретённый спецтранспорт позволит улучшить деятельность энергетиков, ремонтные работы станут проводиться оперативно и качественно, что также повлияет на снижение технических потерь.

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