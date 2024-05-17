Задачи омбудсмена

Президент Садыр Жапаров принял омбудсмена страны Джамилю Джаманбаеву. На встрече она рассказала о деятельности Института акыйкатчы по защите прав человека, а также мерах по совершенствованию законодательства и механизмов обеспечения соблюдения прав граждан.

Обсуждены и вопросы, касающиеся улучшения доступа к правосудию, повышения юридической грамотности и осведомлённости граждан, а также усиления мер по борьбе с дискриминацией и нарушениями прав человека.

Джамиля Джаманбаева сообщила, что в прошлом году в Институт омбудсмена обратились более 11 тысяч человек. По номеру «Горячей линии» за получением юридической консультации — порядка четырёх тысяч граждан. Проведено более 100 мероприятий с принятием предложений и резолюций, касающихся защиты прав человека.

Садыр Жапаров считает, что следует усилить деятельность Института омбудсмена по защите прав человека, особо подчеркнул важность оперативного реагирования на факты насилия в отношении женщин и детей.

Глава государства отметил, что роль омбудсмена в защите прав граждан, предотвращении правонарушений и обеспечении доступности правосудия — это важный элемент гарантии соблюдения конституционных норм и международных стандартов защиты прав человека. Он выразил готовность оказать всестороннюю поддержку для усиления деятельности Института омбудсмена в решении его задач и отметил важность укрепления международного сотрудничества по обмену передовым опытом по защите прав и свобод граждан.

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