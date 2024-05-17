Важная роль Ассамблеи

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Президент Садыр Жапаров принял председателя Совета Ассамблеи народа Кыргызской Республики Алмамбета Матубраимова.
Председатель рассказал о мероприятиях, посвящённых предстоящему 30-летнему юбилею Ассамблеи, разработке нового Положения АНКР, а также о текущих вызовах и перспективах в деятельности организации. Алмамбет Матубраимов акцентировал внимание на вопросе финансирования деятельности Ассамблеи. Глава государства готов рассмотреть вопросы, связанные с принятием необходимых мер, для решения текущих финансовых трудностей, с которыми сталкивается организация.
Садыр Жапаров отметил важную роль Ассамблеи народа Кыргызстана в дальнейшем укреплении единства народа и межнациональных отношений в стране при взаимодействии с государственными органами и общественными структурами.
Дата публикации: 15:53, 17-05-2024
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