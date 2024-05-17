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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Школьное управление по-фински


Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с автором книги «Высший класс. Школьное управление по-фински» Ари Поккой.

 

 

Отметим, что он прибыл в Кыргызстан, чтобы презентовать своё произведение, переведённое и изданное на кыргызском языке («Мыкты мектеп. Мектепти финдердей башкаралы»).

 

Они обсудили реформирование системы образования и внедрение новых подходов в воспитании и развитии детей. Акылбек Жапаров рассказал о программе трансформации школьного образования «Алтын Казык» («Полярная звезда»). Он выразил надежду, что изданная книга «Мыкты мектеп. Мектепти финдердей башкаралы» окажет положительное влияние на учителей.

 

В свою очередь Ари Покка выразил поддержку инициативам по реформированию школьного образования и выбранному руководством страны приоритету развития как инвестиции в образование детей.

 

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Дата публикации: 15:53, 17-05-2024

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