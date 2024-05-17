ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с автором книги «Высший класс. Школьное управление по-фински» Ари Поккой.
Отметим, что он прибыл в Кыргызстан, чтобы презентовать своё произведение, переведённое и изданное на кыргызском языке («Мыкты мектеп. Мектепти финдердей башкаралы»).
Они обсудили реформирование системы образования и внедрение новых подходов в воспитании и развитии детей. Акылбек Жапаров рассказал о программе трансформации школьного образования «Алтын Казык» («Полярная звезда»). Он выразил надежду, что изданная книга «Мыкты мектеп. Мектепти финдердей башкаралы» окажет положительное влияние на учителей.
В свою очередь Ари Покка выразил поддержку инициативам по реформированию школьного образования и выбранному руководством страны приоритету развития как инвестиции в образование детей.
Дата публикации: 15:53, 17-05-2024
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