Строим «мост дружбы»

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Заместитель председателя Кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев провёл межведомственное совещание по открытию пункта пропуска «Бедел» на кыргызско-китайской границе.
Рабочей группой исследованы предварительные места расположения КПП, а также объектов пограничного и таможенного контроля. Кроме того, обсуждены маршрут строительства автодороги Барскоон — Учтурфан — Аксу и вопросы возведения соответствующей инфраструктуры для полноценного функционирования объектов.
Напомним, что в мае 2023 года между главами Кыргызстана и Китая достигнуты договорённости об открытии нового пункта пропуска «Бедел», призванного стать новыми воротами дружбы и мостом сотрудничества двух стран.
Дата публикации: 15:52, 17-05-2024
ПОИСК ПО АВТОРАМ: