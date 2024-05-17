Строим «мост дружбы»

Заместитель председателя Кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев провёл межведомственное совещание по открытию пункта пропуска «Бедел» на кыргызско-китайской границе.

Рабочей группой исследованы предварительные места расположения КПП, а также объектов пограничного и таможенного контроля. Кроме того, обсуждены маршрут строительства автодороги Барскоон — Учтурфан — Аксу и вопросы возведения соответствующей инфраструктуры для полноценного функционирования объектов.

Напомним, что в мае 2023 года между главами Кыргызстана и Китая достигнуты договорённости об открытии нового пункта пропуска «Бедел», призванного стать новыми воротами дружбы и мостом сотрудничества двух стран.

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