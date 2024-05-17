ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года

ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Строим «мост дружбы»


Заместитель председателя Кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев провёл межведомственное совещание по открытию пункта пропуска «Бедел» на кыргызско-китайской границе.

 

 

Рабочей группой исследованы предварительные места расположения КПП, а также объектов пограничного и таможенного контроля. Кроме того, обсуждены маршрут строительства автодороги Барскоон — Учтурфан — Аксу и вопросы возведения соответствующей инфраструктуры для полноценного функционирования объектов.

 

Напомним, что в мае 2023 года между главами Кыргызстана и Китая достигнуты договорённости об открытии нового пункта пропуска «Бедел», призванного стать новыми воротами дружбы и мостом сотрудничества двух стран.

 

Автор:

Дата публикации: 15:52, 17-05-2024

ПОИСК ПО АВТОРАМ:

АникинАрисоваАщеуловБорисенкоГоршковаНестероваСапожниковКенжесариевКирьянкоКовшоваКузьминЛариса ЛИнестПлоскихПрокофьеваРубанСидоровCтейнбергСячинТихоноваШепеленкоШиринова