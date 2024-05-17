Квартира для ветерана ВОВ

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поставил задачу перед профильными службами проработать вопрос и предоставить квартиру в кратчайшие сроки ветерану Великой Отечественной войны Асеку Урманбетову.

Асек Урманбетов, 1923 года рождения, инвалид ВОВ II группы, вдовец. Воевал в разных районах Украины и Беларуси. В декабре 1943 года по приказу командира полка выполнил важное разведывательное задание. С двумя бойцами задержал 76 немецких автомашин с разными грузами.

Награждён орденами Отечественной войны, Красной Звезды, многими боевыми медалями, юбилейными медалями в честь Победы. 30 августа 2016 года награждён медалью Данк. До пенсии работал главным бухгалтером, ревизором в кооперации промышленности в сельском хозяйстве. Поэт и писатель. Будучи президентом общественного фонда «Ак жол», оказывал спонсорскую помощь пожилым людям, лицам с инвалидностью и беспризорным детям. Имеет шестерых детей и около 68 внуков, правнуков.

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