Аэропорт «Талас» — это новая страница в истории страны

Президент Садыр Жапаров во время рабочего визита в Таласскую область принял участие в торжественном открытии аэропорта в Таласе.

В своём выступлении перед жителями и гостями города глава государства сказал, что открытие аэропорта «Талас» — это новая страница в истории Кыргызстана. После длительного перерыва в работе аэропортов в регионах страны правительство совместно с международным аэропортом «Манас» приняло решительные меры по возобновлению авиасообщения. Воздушные ворота в Таласе стали первым значимым результатом этой работы.

Садыр Жапаров отметил, что аэропорт «Талас», построенный в 1979 году для эксплуатации самолётов и вертолётов, не работал после распада Советского Союза, в последующем взлётно-посадочную полосу вообще закрыли из-за необходимости полной реконструкции и устаревания искусственных покрытий аэродрома.

Как подчеркнул Президент, благодаря совместным усилиям Кабинета министров страны и международного

аэропорта «Манас» проект реконструкции аэропорта «Талас» успешно реализован. За год удалось восстановить аэродром, обеспечив его соответствие международным стандартам. Новый аэровокзал с пропускной способностью 100 человек в час и модернизированная взлётно-посадочная полоса стали основными элементами обновлённого аэропортового комплекса.

Глава государства отметил, что открытие аэропорта в Таласе — это не просто инфраструктурное достижение, а символ стремления страны к развитию и росту. Этот шаг способствует дальнейшему развитию страны, укреплению государственности, сближению народа, открывает новые возможности для развития экономики, предпринимательства и туризма, а также поможет укрепить отношения с соседними странами. Он также обратил внимание на то, что проект по возрождению аэропортов Кыргызстана не ограничивается только Таласом. Так, в настоящее время активно возводятся аэровокзальные комплексы международных аэропортов «Каракол» и «Тамчы». Строительство аэродрома областного аэропорта «Нарын» полностью завершено, ремонтируется взлётно-посадочная полоса. Завершается реконструкция взлётно-посадочных полос аэропортов «Казарман», «Кербен» и «Баткен». Международный аэропорт «Баткен» уже принимает рейсы из различных мест. Кроме этого, впервые международный аэропорт «Манас» приобрёл самолеты Q-400 для обеспечения потребностей внутренних авиаперевозок.

Садыр Жапаров в своей речи добавил, что с поддержкой народа и благоприятной обстановкой в стране достижение всех поставленных целей станет реальностью.

В заключение Президент Садыр Жапаров выразил пожелание, чтобы новый аэропорт в Таласе стал не только удобным пунктом для пассажирских и грузовых перевозок, но и платформой для развития новых связей и возможностей.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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