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Образование — путь к успеху


Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров открыл школу имени Эшимбека Капалова в селе Ынтымак Бакай-Атинского района.

 

 

Он отметил, что образование — один из главных приоритетов государственной политики. «Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребёнок в Кыргызстане мог получить качественные знания, независимо от места проживания. Открытие новой школы в селе Ынтымак — ещё один шаг в этом направлении», — сказал председатель Кабмина.

 

Глава Кабмина также добавил, что учреждение названо в честь Эсенбека Капалова, заслуженного учителя страны, который внёс значительный вклад в развитие образования в Таласской области. Отметим, что строить здание начали ещё 2015 году, однако так и не завершили тогда. «Теперь эта современная школа с комфортными условиями для обучения станет важным центром образования и культуры для жителей. Она одна из самых больших в районе. По информации Министерства образования и науки, около 80% долгостроев завершены», — подчеркнул глава Кабмина.

 

Акылбек Жапаров остановился на социально-экономических показателях республики и поделился планами по развитию сферы образования, транспорта, энергетики. По окончании торжественной церемонии он осмотрел здание и пообщался с учениками и учителями.

 

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Дата публикации: 15:57, 22-05-2024

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