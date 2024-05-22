Слова поддержки

Президент Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями аятолле Сейеду Али Хоссейни Хаменеи в связи с гибелью Президента Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц в результате крушения вертолёта.

«С глубоким сожалением узнал трагическую новость о безвременной кончине Президента Исламской Республики Иран, Его Превосходительства Сейеда Эбрахима Раиси, в результате крушения вертолёта. От имени кыргызского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вашему Превосходительству, братскому народу Исламской Республики Иран, а также семье и близким покойного.

Президент Эбрахим Раиси внёс огромный вклад в повышение престижа Исламской Республики Иран на мировой арене, её развитие и благополучие народа. Мудрость, забота и доброта Эбрахима Раиси, а также все его благородные дела для народа Ирана навсегда останутся в нашей памяти.

Мы всегда готовы разделить горе братского иранского народа в эти трудные дни».

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Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев выразил соболезнования и.о. министра иностранных дел Исламской Республики Иран Али Багери в связи с гибелью Президента Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Амира Хоссейна Абдоллахияна, а также других высокопоставленных лиц Ирана.

«С глубокой скорбью узнал о трагическом крушении вертолёта, унёсшем жизнь Его Превосходительства Президента дружеской и братской Исламской Республики Иран господина Эбрахима Раиси, министра иностранных дел господина Амира Хоссейна Абдоллахияна, а также ряда других видных государственных деятелей Ирана. Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Амир Хоссейн Абдоллахиян был выдающимся и опытным иранским дипломатом, который навсегда останется в памяти в связи с его неоценимым вкладом в повышение роли Исламской Республики Иран на международной арене, развитие добрососедских отношений и укрепление региональной стабильности.

От имени Министерства иностранных дел Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования дружескому и братскому народу Ирана. Прошу передать семье трагически погибшего Амира Хосейна Адоллахияна и его близким родственникам слова сочувствия и поддержки в столь тяжёлый час невосполнимой утраты».

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