Пора возвращаться за парты

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов провёл совещание с ректорами 18 вузов.

Обсуждено нападение на общежитие с иностранными студентами и необходимые меры по восстановлению учебного процесса. «Сейчас Кабмин рассматривает вопрос оплаты ущерба пострадавшим. В какой форме и когда состоится компенсация — объявим дополнительно», — сообщил Эдиль Байсалов.

Участники совещания также обсудили обеспечение безопасности и благополучия студентов, усиление их интеграции в жизнь местных сообществ и проведение разъяснительной работы как внутри страны, так и за рубежом.

Эдиль Байсалов сообщил, что ближайшее заседание Кабмина посвятят организации необходимой воспитательно-педагогической работы с молодёжью, а также пресечению массового завоза в страну нелегальных трудовых мигрантов и обеспечению общественного правопорядка.

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