Дарить, так дарить!

Если бегать, то с пользой! Так считают участники ежегодного благотворительного полумарафона Snow Leopard Run. Ежегодно количество участников только увеличивается. К примеру, в прошлом году любителей бега было 4500 человек. Именно благодаря их взносам удалось собрать 1 млн. 112 тысяч сомов. Средства решили потратить на благотворительность, впрочем, по словам директора компании Nomad Sport Арслана Малдыбаева, такое практикуется постоянно:

— Ежегодно часть собранных средств идёт на благотворительные цели. В этот раз мы решили уточнить у участников забега, куда бы им самим хотелось направить деньги. В одной из инициатив было предложено поддержать ботанический сад имени Э. Гареева. Тем более, что медиакомпания «Башта» уже собирала средства для закупки необходимого оборудования. Они хотели приобрести водовоз и трактор. На их счету накопилось 500 тысяч 700 сомов. Но, к сожалению, этого недостаточно. Мы решили присоединиться к помощи. Встретились с руководством ботсада, которое вместо трактора попросило закупить менее крупногабаритное, но столь важное для повседневной работы оборудование и инвентарь.

Подобные благотворительные инициативы начали ещё в 2019 году. Тогда провели масштабный полумарафон в Бишкеке. Как известно, подобные мероприятия проходят почти в каждой столице мира.

Почему бы не устроить благотворительный забег и здесь? Так как символом Бишкека считается снежный барс, решили именно его сделать визитной карточкой и брендом ежегодного забега. В первый раз часть суммы израсходовали на закупку фотоловушек для снежного барса, чтобы наблюдать за ним в естественной дикой природе. После пандемии в 2021 году средства от акции направили на покупку автомобиля «Нива» для биосферного заповедника на Иссык-Куле, чтобы облегчить работу егерей. Благодаря надзору за снежным барсом, установлено, что его популяция начала расти. Поэтому средства от следующего участия в полумарафоне в 2022 году решено направить на другие цели. Например, на установку воркаут-площадки на территории стадиона «Спартак», чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли приобщиться к спорту. А 2023 год для любителей благотворительного забега посвящён «лёгким» нашей столицы, а именно одной из самых зелёных территорий.

Ботаническому саду презентованы 39 единиц сельскохозяйственной спецтехники на 1 620 700 сомов. Среди них: инструменты для окучивания и обрезки растений, косилки, автономная станция водоснабжения, тепловые электрические пушки, бензопилы, тележки для мотоблока, наборы инструментов, секаторы и другое оборудование. По словам Малдыбаева, потрачена ещё не вся сумма, осталось около 350 тысяч сомов. Эти средства пойдут на комплектующие расходные материалы для оборудования. В течение года по мере необходимости они будут поставляться в ботсад.

— Я очень рад, что на наши проблемы обратили внимание, — делится его директор Иван Хегай. — Благодарим организаторов и участников этой акции. Конечно, горожане и раньше оказывали нам посильную помощь, но в таком объёме впервые.

По словам Хегая, сотрудники мечтали о такой поддержке. Ведь львиную часть работы приходилось делать вручную, на что уходило много времени. С помощью новой техники можно проводить своевременную вспашку, обрезку, прополку, а главное — полив.

Директор ботсада также коснулся и перспектив его развития. По его словам, в этом году на модернизацию системы полива из бюджета выделено 95 млн сомов. На территории сада по улице Ахунбаева слева у входа уже высажены яблони, сливы и грецкий орех. С правой стороны планируется создать этнокомплекс с новыми зелёными насаждениями. А на выделенные в 2023 году 15 млн сомов приобретены трактор, дробилки и другое оборудование.

На территории ботанического сада по улице Горького реконструкция уже завершена: расчищены партерные части от сорняков, вырыт колодец для накопления воды, установлено оборудование для капельного орошения, отремонтированы дорожки и аллеи, ремонтируется теплица и лабораторное помещение. На остальные средства из бюджета приобретены новые коллекционные декоративные растения.

В ботаническом саду трудятся около 68 человек. Но на такую масштабную территорию этого недостаточно. Сад остро нуждается в специалистах, умеющих работать с техникой и новым оборудованием. К тому же большинство растений уже достигли своего критического возраста:

— После недавнего урагана повалилось более 100 деревьев. Корни сгнили и не держат. Ведь полива не было на должном уровне. Много сухостоя. Основная задача сегодня — обновить коллекцию саженцев. На выделенные средства мы в ближайшее время начнём восстановление оросительных систем.

А ведь ботаническому саду ни много ни мало, а 86 лет! Он — один из крупнейших в Центральной Азии по составу коллекционного фонда растений. В четырёх лабораториях и одном высокогорном филиале Нарына собраны уникальные коллекции живых культур из разных уголков планеты. В оранжерее растут тропические и субтропические растения, около 500 видов. Постоянно проводится научно-исследовательская работа, а сотрудники поддерживают научные связи со 150 ботаническими учреждениями разных стран мира, кипит также и научно-образовательная деятельность. Учащиеся проходят практику, а школьники, туристы, да и просто жители страны узнают много интересного о зелёных «друзьях» благодаря экскурсиям и лекциям сотрудников.

Несмотря на трудности, ботанический сад остаётся зелёным оазисом в постоянно меняющемся мегаполисе. И очень радует, что Президент страны, да и неравнодушные граждане не забывают о нём, внося посильную помощь в его возрождение и развитие.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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