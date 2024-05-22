Праздник цвета кисти подарили

Первое, что бросается в глаза, когда видишь картины Амантура Борзунчиева, выпускника Кыргызского художественного государственного училища имени С. Чуйкова, — это сочная цветовая палитра, которая сразу создаёт зрителю настроение. Художник трактует цвет как самодовлеющий объект произведения. Однако ему не менее интересен и возникающий зрительный диалог между колоритом и линией, предметной формой и трёхмерным пространством (композиции «Замки на песке», «Облака заката», «Красное кресло», «Осень», «Бульвар», «Белая сова», «Песня табунщиков», «Красивый танец»).

Чаще всего он работает в стиле постмодернизма и импрессионизма, которые сегодня знакомы многим почитателям живописи и стали явлением нашей культурной жизни. При этом художник также любит эксперименты, в частности, он то пишет чистыми красками, выдавливая из тюбика на холст, завершая произведение мелкими мазками, как это делали импрессионисты, то использует приглушённый цвет для создания контрастных красочных теней.

Так работы Амантура получаются очень разнообразными, а наглядно убедиться в этом можно, посетив его первую в столице персональную выставку, представленную в Национальном музее изоискусства имени Г. Айтиева, которую условно можно назвать «Праздник цвета». Прежде всего публику привлекают красочные композиции. Автор в своих работах («Поединок», «Спящий», «Моление», «Поддержка», «Притяжение», «Одиночество», «Портрет матери», «Трагедия», «Поцелуй», «Встреча») показывает разные эмоциональные состояния души человека. Бозгунчиев обращается к полемическим картинам русских и французских художников — авангардистов и импрессионистов, и в его работах проявляются характерные контрастные цвета, упрощённые геометрические формы, совмещение нескольких точек зрения на объекты. Эти эффекты изменяют перспективу и способствуют объединению всех планов в единое целое. Продолжая эволюционировать, его творческая манера видоизменяется, соединяя многие познания, полученные на протяжении долгого времени. Художник использует природные краски разных времён года и заставляет их светиться благодаря приглушённым тонам задних планов.

В его композиции «Каджи-Сайское ущелье» изображён облачный день, когда небо теряет свои сочные голубые краски, а ущелье близ Иссык-Куля наполнено свежим ветерком, проникающим с озёрной глади. Нависающие горные массивы грозно высятся над узким ущельем, и этот загадочный окружающий мир как бы предвещает будущую встречу с особой красотой чарующего Иссык-Куля. Но Амантуру Бозгунчиеву нравится писать не только пейзажи родной природы, но и обращаться к философской и исторической тематике, сказаниям древних номадов, вечно беспокойной человеческой душе и другим потаённым струнам жизни человека. Его картины наполнены покоем и тишиной обычного горного вечера, глубоким чувством сопереживания. Живописные композиции автора, который стоит на пороге своего 60-летия, проникнуты единством формы, цвета, пространства, желанием обрести гармонию и особую тональность осмысляемого образа. В его произведениях ощутимо прослеживается влияние импрессионизма и авангардизма, и художник стремится выражаться их языком, сочными красками, и очевидно желание автора писать свободно.

Его композиции создаются то маленькими мазками, то размашистыми и свободными. Малые мазки — это как бы проработка холста. С помощью мазков Амантур смело выражает свои переживания. Мазок в совокупности с цветовыми пятнами создаёт уникальные композиции его художественных творений.

Становление творческой личности художника происходило не просто: по сей день Амантур находится в поиске своего индивидуального почерка. Для постмодернистской живописи Бозгунчиева характерны загадочность, сакральность и метафоричность. В некоторых его полотнах сочетаются разные направления: сюрреализм, концептуализм, метафизичность, что выражается в тесном переплетении элементов реальности и фантастики, намеренном искажении пространства в картинах, присутствие лёгкой иронии, прозрачности художественных образов. Всё это направлено на отображение жизни, пропущенной через чувства самого автора. Его стиль можно назвать «вдохновением цвета».

В этой палитре красок открывается бесконечность человеческого «Я». В современном искусстве существует свобода формы и стиля. Принимая этот факт за отправную точку, Амантур Бозгунчиев старается показать собственный истинный голос и своё видение мира. По его мнению, творческий поиск, стремление к самовыражению требуют от художника предельной честности и глубинных переживаний, поэтому он всегда пребывает в поиске новых направлений и образов для своих полотен. Выражая свои чувства, радость, грусть и тревогу, Бозгунчиев передаёт зрителю ту энергию, которую запечатлевает в своих картинах. Он стремится не к подлинности воспроизведения окружающей действительности, а к выражению эмоционального состояния. Его живописные произведения глубоко продуманны, таинственны и поэтичны. Художник -неоднократный участник международных и республиканских выставок, его картины находятся в частных коллекциях в Объединённых Арабских Эмиратах, Венгрии, Германии, США, Японии.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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