Добро пожаловать, Wildberries!

В международном выставочном центре «Казань Экспо» в Республике Татарстан в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: Kazan Forum 2024» подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта в нашей стране между Министерством экономики и коммерции, аппаратом полномочного представителя Президента КР в Чуйской области и ООО Wildberries.

Предполагается строительство в Чуйской области современного логистического центра для обслуживания трансграничной электронной торговли. Реализация масштабного инфраструктурного проекта положительно повлияет на динамику ВВП, будет способствовать увеличению уровня занятости и численности экономически активного населения за счёт развития и появления новых малых и средних предприятий, подрядчиков, покупателей и станет важной вехой торгово-экономического сотрудничества между нашими странами.

Сегодня у нас уже работают два сортировочных центра Wildberries в Бишкеке и Оше и более 130 пунктов выдачи заказов. А электронная торговля в стране переживает бурное развитие. Уже сейчас на маркетплейсе зарегистрировано более 17 тысяч кыргызских продавцов, в то время как в 2022 г. их было около семи тысяч.

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