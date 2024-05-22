Малайзия: далёкая и близкая

В Бишкеке состоялась встреча министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева с министром инвестиции, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрулом Азизом. Переговоры прошли в рамках официального визита премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, подтвердив стремление двух стран к укреплению экономических связей.

Основное внимание уделено вопросам торгового сотрудничества, логистики и продвижения экспорта. Важным шагом станет открытие прямого авиасообщения между странами, что упростит деловые поездки и увеличит туристический поток.

Отдельно обсуждалась сфера туризма, включая развитие халал-туризма. Амангельдиев представил проекты «Три вершины» и «Байтик», подчёркивая потенциал нашей страны для иностранных инвесторов. Также стороны обсудили возможности сотрудничества в халал-индустрии и сертификации продуктов. Наша сторона передала малайзийским коллегам информационные материалы, а те пригласили партнёров на форумы по халал-индустрии.

Фискальная политика и налоговые льготы для инвесторов также стали предметом обсуждения. Министр предложил использовать Кыргызстан как базу для экспорта в СНГ, Евразийский союз и Европу.

В сфере энергетики обсуждались перспективы использования зелёной энергетики и потенциала гидроэнергетики. Малайзийских партнёров пригласили на форум по энергетике, который пройдёт в Вене. Тенгку Зафрул Азиз отметил приоритеты Малайзии в электронике, технике, нефтяных и пищевых продуктах, цифровой экономике, подчёркивая необходимость изучения кыргызского рынка.

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