Этой ярмарки краски…

На один день центр столицы превратился в калейдоскоп блюд народов мира. Министерство иностранных дел и столичная мэрия провели благотворительную дипломатическую ярмарку, приуроченную к Международному дню защиты детей, в которой приняли участие 12 дипломатических представительств и одно консульское учреждение, аккредитованные у нас в стране.

Работники дипломатических корпусов постарались на славу — посетителям ярмарки представили лучшие традиционные блюда стран-участниц. Помимо этого, любой желающий мог приобрести не только продукты, но и сувениры, продегустировать национальные блюда и напитки представленных иностранных государств. Все вырученные средства направят на благотворительные цели.

Кроме того, Министерство иностранных дел совместно с Национальным центром детей и юношества «Сейтек» организовали праздничный концерт для глав и представителей дипломатических корпусов и приглашённых гостей. А детские творческие коллективы подарили зрителям танцевальные и песенные номера народов мира.

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