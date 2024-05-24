Шанс на 100 тысяч

В Бишкеке прошло общереспубликанское совещание по социальной мобилизации «Жаны кадам» («Новый шаг»). Участие в нем приняли глава государства Садыр Жапаров, профильные министры, представители бизнеса и политической элиты страны, а также участники программы «Социальный контракт», которая вот уже два года реализуется в республике под патронажем президента.

Кредит доверия

Сам по себе этот проект амбициозный и рискованный. Нуждающимся кыргызстанцам предложили отказаться от пособий. Взамен они получают от государства 100 тысяч сомов, на которые должны организовать собственный небольшой бизнес.

— Конечно, сомнений и опасений было много, — вспоминает бывший в то время министром труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Кудайберген Базарбаев. — Боялись, что соблазн может погубить всё дело, уж больно он велик. Получить 100 тысяч просто так, без залога, поручителей, под честное слово. Такого в истории страны ещё не было. Тогда у нас в республике страновой офис Всемирной Продовольственной Программы (ВПП) возглавлял Рам Сараванамуту. Мы с ним сидели несколько дней, прикидывали, что и как. Потом со своими расчётами почти в десять часов вечера поехали в Акылбеку Жапарову, показали ему всё. Утром со своими сомнениями пошли к президенту. Он тогда сказал, что людям надо доверять, а если что-то не получится, он всю ответственность возьмет на себя. Заручившись его поддержкой, мы запустили проект. В феврале 2022 года «Социальный контракт» начал работать в Кадамджайском и Жумгальском районах в Баткенской и Нарынской областях. Семьям, которые представили наиболее перспективные бизнес-планы, выдали по 100 тыс. сомов на стартапы. На эти деньги многие наладили швейное производство, открыли станции техобслуживания, организовали птицефермы и животноводческие хозяйства. В 2023-м году в проекте приняли участие уже 2800 семей. В общем, метод удочки, когда человеку вместо рыбы дают удочку, сработал на 100 процентов. Оказалось, что людям нужен был просто шанс и доверие, а всё остальное они сделали сами. Конечно, не у всех получилось, но процент успеха колоссальный.

В апреле 2023 года, возвращаясь из рабочей поездки по Чуйской области, Садыр Жапаров навестил жителей некоторых сёл, которые начали развивать свой бизнес благодаря «Социальному контракту».

Увидев на пороге своего скромного дома президента страны, сельчане сначала терялись, но видя искренний интерес главы государства к проблемам людей, охотно отвечали на его вопросы и с гордостью показывали своё хозяйство. У кого-то теперь есть небольшой швейный цех, у других — небольшая животноводческая ферма, у третьих пасека. В общем, люди не подвели и деньги не потратили напрасно, а вложили в дело.

15 мая текущего года начался новый прием и рассмотрение заявок на участие в проекте «Социальный контракт». В этом году в нём смогут участвовать 23 тыс. семей.

Если есть идеи

Выступая на общереспубликанском совещании по социальной мобилизации «Жаны кадам», Садыр Жапаров озвучил сумму, которая в этом году будет направлена на реализацию проекта «Социальный контракт» — 2 млрд сомов.

— Сегодня данная программа объединяет более 70 тысяч человек, — заявил глава государства. — По итогам двух лет более 77 процентов участников проекта получали доход до пяти тысяч сомов в неделю, а у 22 процентов граждан он достигал десяти тысяч. Это доказывает экономическую эффективность и высокую пользу как для участников «Социального контракта», так и для государства. Изначально в проект были вовлечены всего 100 семей Кадамджайского и Жумгальского районов. Мы с волнением стали ожидать первых результатов. Пилот был ориентирован на домохозяйства, живущие в бедности и получающие пособия на детей. Стояла задача побудить их открыть собственное дело и начать самостоятельно формировать доход семьи. После успешного пилотирования, когда все 100 семей начали получать доход, увидев эффективность проекта, мы сделали следующий шаг — распространили эту программу на всю республику.

По словам Садыра Жапарова, сегодня почти 13 тыс. человек реализуют свои бизнес идеи, создают рабочие места, вносят реальный вклад в развитие своих семей и местного сообщества, и эта работа будет продолжена.

— Сегодня рассматриваются разные форматы социального контракта, которые позволят малоимущим семьям выйти из бедности.

Например, предусмотрен кредит в 200 тыс. сомов по самой низкой процентной ставке для первых 600 человек, которые успешно реализовали социальный контракт.

Перед Кабинетом министров стоит важная задача — добиться снижения бедности среди многодетных семей в два раза. Это очень сложная и многовекторная задача, — резюмировал глава государства.

В числе социальных контрактников Эльза Тюрегельдиева. Она художник-прикладник. В Бишкек приехала из села Кызыл-Суу Иссык-Кульской области.

— С детства мне нравилось смотреть, как вышивали мама и бабушка, — рассказала «СК» Эльза Тюрегельдиева. — Сначала на белом полотне появляются несколько стежков, а через какое-то время они складываются в картину. Став старше, я тоже начала вышивать, но я никогда не думала, что это станет моей профессией. Когда узнала, что есть такой проект «Социальный контракт», решила попробовать заработать на своем увлечении. У меня получилось.

В 2022 году Эльза получила 100 тысяч, на которые закупила оборудование, необходимое ей для работы, шерсть, нитки и рамки для картин. Сейчас творчество Эльзы Тюрегельдиевой не только представляется на областных выставках прикладного искусства, но картины охотно покупаются как местными жителями, так и гостями. Кстати, Эльза не стала останавливаться на достигнутом и сейчас проводит мастер-классы для желающих обучиться профессиональной вышивке.

Еще одна участница проекта многодетная мать Татьяна Мустапаева. До заключения социального контракта она жила на пособия для детей. Как она призналась, денег едва хватало. Получив средства проекта, она купила корову и стала снабжать молоком сначала соседей. Чуть позже решила взять кредит в банке и приобрела еще несколько буренок, и теперь ее клиентская база значительно расширилась. Есть постоянные покупатели, а в планах открытие небольшого молочного магазинчика. Справляться с хозяйством ей охотно помогают дети.

Проект «Социальный контракт» стал настоящим спасением для лиц с ограниченными возможностями, проживающими в отдаленных селах. Оказавшись по воле судьбы в инвалидном кресле, максимум, на что они могли рассчитывать, — небольшое пособие от государства. О том, что таким людям тоже хочется быть полезными для общества, стать достойным его членом, никто не задумывался.

Улан Асанов живет в Московском районе Чуйской области. О своем недуге он рассказывать не любит. И жаловаться не привык.

— Да, социальный контракт изменил мою жизнь, — признался мужчина. — У меня жена мастерица, такие булочки печет, просто объедение. Мы и раньше делали их на заказ, но у нас не было ни тестомешалки, ни современной духовки. Узнали о проекте, написали бизнес-план. Признаться, не были уверены, что его одобрят, мы ведь в первый раз. Правда, родственник помог, который уже получил таким образом средства на бизнес. Когда заявку одобрили, поверить не могли. Помню, как долго выбирали тестомешалку и духовой шкаф, потом бережно везли это все домой, словно это были новорожденные дети. Сейчас наши пирожки и булочки — любимое лакомство наших односельчан. От всей души спасибо тем, кто придумал этот проект. Мы даже создали свой чат в соцсетях и теперь обмениваемся информацией. Наша жизнь, я имею в виду людей с инвалидностью, приобрела смысл. Мы больше не чувствуем себя обузой.

О метре, минимуме и защите

Однако «Жаны кадам» — это не только социальный контракт. Президент озвучил и ряд других приоритетных направлений работы социального блока. Одно из них — забота о круглых сиротах.

— Недавно мы запустили детский накопительный счет «Келечекке салым», — рассказал Садыр Жапаров. — Каждому сироте по исполнению 18 лет, будут выплачены 500 тысяч сомов. Эти средства можно использовать в образовательных целях или в качестве первоначального взноса по ипотеке. В преддверии Дня защиты детей, 1 июня, хочу сообщить, что будет открыто 550 новых штатных отделений специальных социальных работников для детей. Мы несём ответственность за благополучие каждого ребенка. Мы не имеем права экономить на детях. Если мы видим, что ребенок находится в трудной жизненной ситуации, давайте сообщим об этом в государственный социальный орган. Не оставайтесь равнодушными, ведь если пройти мимо, последствия могут быть печальными. Я считаю, что это долг каждого государственного и муниципального служащего и патриота страны. Каждый младенец, каждый ребенок, каждый подросток в Кыргызстане должен быть под опекой государства и каждого из нас.

Такое обещание из уст главного человека страны за почти 35-летнюю историю независимости Кыргызстана звучит впервые. До этого момента дети, оставшиеся без попечения родителей, по выпуску из детского дома могли рассчитывать максимум на койку в общежитии профлицея. Ни о каком жилье, которое сиротам положено по закону, и речи быть не могло. Наверное, из-за такой «теплой» заботы государства большинство из них оказывались на улице или за решеткой.

Не менее важный вопрос — обеспечение кыргызстанцев квартирами. И эта проблема в республике не решалась годами. Глава государства также отметил, что строительство многоэтажных домов через государственную ипотечную компанию дало возможность получить квартиру в ипотеку не только бюджетникам, но и частным лицам. Сейчас в республике строится 11 тысяч 495 квартир. До конца этого года жилье получат 5 тысяч 503 семьи, которые ожидают своей очереди. Кроме того, началась работа по специальной программе для граждан, которые могут внести 50 процентов оплаты. Если они смогут это сделать, то оставшаяся сумма будет оплачена государством в виде ипотечного кредита на 15 лет.

Социальной революцией назвали эксперты заявление Садыра Жапарова относительно пенсионеров. По его словам, с 1 октября текущего года все пенсии, назначаемые Социальным фондом, будут составлять не менее 6800 сомов.

— Когда наши граждане, достигнув преклонного возраста, вынуждены считать каждую копейку и экономить на всем — это стыдно, — возмутился президент. — То, что в пенсионном возрасте люди не имеют средств на достойную жизнь, можно назвать вопиющей несправедливостью. Именно поэтому, когда в 2021 году вносились поправки в Конституцию, мы включили положение о том, что пенсии и пособия не должны быть ниже прожиточного минимума.

Остановился президент и ещё на одной довольно щекотливой и деликатной теме. И хотя она к социальному блоку относится постольку-поскольку, но от этого ее актуальность не убавляется — защита бизнеса. Моратории на проведение проверок, наказание чиновников за вымогательство. Все это уже было, и не раз, но такие меры эффекта не дали, если судить по уровню коррупции, который до недавнего времени был в Кыргызстане.

Садыр Жапаров к силовым методам борьбы со спрутом добавил экономические меры. Напомним, в марте этого года был издан Указ по снижению уровня социальных отчислений практически для всех предприятий малого и среднего бизнеса с 27 процентов до 12.

-Я хочу облегчить бремя малого и среднего бизнеса, подчеркнул он. — Кроме того, знаю, как многие государственные проверяющие органы мешают предпринимателям. Для того чтобы помочь им, в начале года мною был издан Указ о введении очень жесткого моратория на проверки. Ответственным руководителям всегда напоминаю о том, чтобы они не препятствовали нашим предпринимателям, а те спокойно могли развивать свое дело. Не нужно создавать лишние препоны под предлогом проверок. Вы хорошо знаете, что благодаря решительным действиям, под руководством Камчыбека Ташиева, в стране наведен порядок и в отношении организованной преступности. Как прежде — уже не будет. Любая попытка бандитов вымогать деньги будет немедленно пресекаться по закону. Любого, кто будет пугать и вымогать деньги не только от бизнесменов, но и любого человека, ждет очень жесткое наказание по всей строгости закона.

Как отметил президент, от Кабинета министров он ожидает, что в ближайшие годы исполнительная власть обеспечит темп роста, который позволит Кыргызстану удвоить экономику и до 2030 года довести показатель ВВП до 30 миллиардов долларов. Остаётся ждать, чем отметит Кабмин.

Любовь БОРИСЕНКО.

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