Социальный контракт

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров вручил награды гражданам за вклад в повышение уровня социально-экономического развития и благосостояния народа на Общереспубликанском совещании «Жаны кадам».

Глава Кабмина отметил успешность и эффективность программы «Социальный контракт», в рамках которой охватят 20 тысяч семей. На эти цели из республиканского бюджета предусмотрено 2 млрд сомов. «Сегодня 65% проектов в рамках этой программы рентабельны. Около тысячи семей зарабатывают более 20 тыс. сомов, а 70 из них получают более 40 тысяч сомов. Есть также те, кто имеет и 90 тысяч сомов в месяц», — сказал он.

Акылбек Жапаров рассказал о проводимой работе Кабинета министров в различных отраслях, подчеркнув, что объём ВВП страны превысил триллион, темпы роста остаются высокими. В республике ведётся строительство и сдаются в эксплуатацию сотни школ, десятки детских садов.

Он поблагодарил участников программы «Социальный контракт» за их добросовестный труд и пожелал больших успехов в дальнейшем развитии проектов.

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