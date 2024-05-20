Газетному рынку конец?

А пенсионеры и любители свежей прессы ждут хэппи-энда

А пенсионеры и любители свежей прессы ждут хэппи-энда

С героями этого материала мы знакомились ранее и освещали их истории в нашей газете. Это статья «Не замай наших» от 24.11.23 года и «Ночная красавица (Мирабилис): от души рахмат, Рахматилла байке» от 07.10. 2022 года. Сейчас их жизненная ситуация меняется не в лучшую сторону.

Единственный газетный рынок, который существует около 30 лет, руководство города хочет снести. Базарчик расположен за школой-гимназией №67 по улице Чуйкова между улицами Усенбаева и Шопокова. Территория его совсем небольшая, она вытянутой аккуратной полосой располагается вдоль аллеи и никому не мешает. Я каждый день хожу мимо и вижу жизнь на этом месте. Киоскёры ждут своих читателей, и к ним со всех городов, сёл страны и всех районов города тянутся читатели — любители свежей прессы. Я замечала, что основные покупатели — это люди старшего поколения, наши мамы, папы, бабушки и дедушки. Именно тот слой населения, который считается социально ущемлённым, поскольку и здоровье уже слабое, и пенсия невысокая, и отсутствие человеческого общения, заботы. И вот на устои и досуг этой категории граждан сегодня покушается городская власть, снося этот центр культуры (не побоюсь громкого слова). Потому что газетный рынок, как магнит, притягивает к себе цвет старой советской и молодой современной интеллигенции. Видимо, не к первой и не ко второй категории власти города не относятся, если позволяют себе уничтожение этого святого места. Этому рынку пора придать статус охраняемой территории ввиду его важности и значимости для людей.

ЧЫНАРА, КИОСКЁР

Эта женщина-пенсионерка ранее в статье делилась своими бедами и чаяниями, связанными с заколдованным кругом проблем вокруг газетных киосков в городе. А сегодня проблема пришла и на газетный базарчик:

— Всем на киоски приклеили уведомление. Речь о том, что нам надо забрать киоски, и работать мы тут больше не будем. Мы все, кто работает на базарчике возле «Вечёрки», в тот же день поехали в Свердловский акимиат. Руководства на месте не оказалось, и нас принял начальник торгового отдела Бекбаев. Он сказал, что этот вопрос решает только мэрия. Вице-мэр принимает посетителей строго по четвергам. И только через две недели он нас сможет принять. Мы уговорили принять нас в следующий четверг, и вице-мэр Азамат Кадыров очень внимательно нас выслушал, пообещав помочь. У всех нас есть АТЗ (архитектурно-техническое заключение), мы всегда платили за землепользование. Потом нас принял Д. Балтагулов — первый заместитель директора ДУМИ (Департамент по управлению муниципальным имуществом). Он тоже пообещал помочь, сказав: «Заплатите за фактическое пользование землёй, идите к куратору по Свердловскому району, он вам посчитает, даст бумаги, и вы через банк заплатите. Мы вас будем сопровождать до комиссии. Потом выставим на комиссию, скажем, что вы заплатили, чтобы вам разрешение дали и составляли договор».

Наступили майские праздники, и после них нам посчитали по размеру киоска и дали на руки всем реквизиты. Кому-то 30 000, кому-то 50 000, кому-то 60 000 сомов за три года фактического пользования начислили. Мы спросили, есть ли гарантия, что после оплаты нас оставят в покое. Он ответил: «Лучше к начальнику ещё раз зайдите с этим вопросом, чтобы потом меня не винили и не дёргали». Нам дали чеки.

Директора и его заместителя на рабочем месте не оказалось, и нас приняла А. Койчукеева, клерк средней руки. Тоже пообещала помощь. Я спросила: «Есть гарантия, что нас там оставят?» Она заверила: «Вы будете в плюсе. Мы постараемся, чтобы в городе вас оставили. Заключайте договор с ДУМИ и дальше нормально работайте». Мы успокоились и ушли. А сегодня снова пришли и говорят: «У нас есть поручение убрать ваши киоски». Мы начинаем объяснять, а нам отвечают, что, дескать, вам уже дали месяц, а теперь мы должны всё убрать. А газеты? Ну и что, что газеты? Нас это не касается».

Хотя везде, куда мы только ни ходили, нам обещали помочь, составить договор. А на самом деле сегодня же совсем другой разговор идёт. Этот газетный рынок в стране единственный. Если газеты не будем продавать, что люди читать будут? Мы связаны с редакциями, они — с типографией. Нам привозят, мы продаём, единая цепь получается.

ИРИНА, КИОСКЁР:

— Я работаю здесь уже 20 с лишним лет. Сначала на улице на этой же территории и вот полгода назад приобрела в собственность киоск. Как оказалось, документов нет. Если нас сейчас выгонят, я останусь без работы. А у меня трое детей. Опять же, люди привыкли к этому рынку, в основном, конечно, пенсионеры — бабушки и дедушки. Есть и люди, которые любят именно прессу читать. Опять же, если нас всех уберут, если это случится, мы в любом случае придём сюда и будем торговать. Допустим, мы работаем за прилавком на улице без помещения. Это называется стихийной торговлей, которая запрещена у нас в городе. Вот сейчас же проблемы на Ошском рынке: люди стоят на тротуарах и торгуют. Их гоняют, а мы здесь никому не мешаем, мы в таком закутке. И сюда ходят только те, кто много лет нас знает и кто газеты читает.

Мы сдаём документы в УКЗ (Управление контроля земли) и во все другие организации. А вот ДУМИ на рассмотрение нас не берут. Нам именно оттуда не дают разрешения, чтобы мы работали и платили всё, что положено.

Мы просим общественность оказать нам содействие, помощь, чтобы мы не остались без работы. Мы согласны платить и делать всё, чтобы нам гарантировали уверенность в завтрашнем дне и чтобы мы знали, что без работы не останемся, будем трудиться, как раньше.

ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ, КИОСКЁР:

— Сейчас бытует мнение, что мобильные телефоны заменят все газеты и прочее. Мы уже несколько лет работаем и видим, как родители приходят и ищут детские книги, альбомы для рисования. Мы всё это завозим и продаём. А разве лучше, когда дети в телефонах сидят и родители мучаются? Возникает зависимость от этих соток, а дети уже даже разговаривать и читать не умеют. Ну и куда нас? К нам почти со всей республики люди едут. Даже вот недавно из Туркмении приезжали двое и набирали у нас журналы, газеты. Из Узбекистана тоже приезжают за прессой. И ещё такая мысль меня гложет: государство потеряет в образовании и просвещении.

Мы здесь уже работаем по 30 лет. И в холод стояли, и жару, расстелив прямо на земле какие-то тряпки с газетами. Как было трудно: дождь заливал их, а мы ничего не зарабатывали, но снова и снова продавали. Распространяли и в городе, и в регионах: там читающих много. Так что мы, можно сказать, большую работу ведём в образовании. Вспоминаю Жириновского, который говорил о произведении «Муму», сетуя, что современное поколение путает главных героев из-за того, что вообще не читает книг.

КАТЯ, КИОСКЁР:

— Вот приходят и говорят: «Убирайте киоски». Неужели газеты не читают? Ходили вчера в ДУМИ, так там удивляются: «Газеты кто сейчас читает?» Неужели они не понимают, что газеты читали, читают и будут читать!

— Мы никому не мешали, не мусорили, мы не продаём сигареты, семечки, а только газеты, журналы, авторучки. В 6.00 утра пожилые люди уже приходят за прессой. А мы газеты рано утром отправляем в Ош, Джалал-Абад, в другие регионы. Люди читают. Просят «В конце недели», «Слово Кыргызстана», «Аргументы и факты», «Супер-инфо», «Кроссворды» на кыргызском и русском языках. Никому мы не мешаем, зачем всё ломать и убирать? Сколько лет торгуем. Это несправедливо — ничего ни у кого не берём, никуда не ходим, сами себя кормим. Почему нас пытаются выгнать — непонятно. Наша молодёжь не читает. Так надо их приобщать! Зачем удалять рынок? Наоборот, надо оставить, чтобы молодёжь читала.

РАХМАТИЛЛА, КИОСКЁР

Об этом человеке мы рассказали в статье «Ночная красавица (Мирбилис): от души рахмат, Рахматилла байке» (07.10. 2022 года). Восхищались его трудолюбием и дизайнерскими способностями по созданию цветочной аллеи вдоль газетного базарчика. И он рассказывал о тяжёлых буднях киоскёров. Вот что сказал он сегодня:

— Мы были вчера в Департаменте управления муниципального имущества. Нам сказали: «Заплатите за прошедшие три года, и мы заключим с вами договор». Буквально вчера такой разговор состоялся. А сегодня пришли ломать. Ну как это понимать? Правая рука не ведает, что творит левая? Непонятно. Это прежде всего — единственный базар на всю страну. Ничем другим не торгуем, только газеты и журналы. Сами люди тут кормятся. Но никого это не интересует. Почему так — загадка. Напишите о нас, пожалуйста.

Чынара подключилась вновь к разговору и рассказала о своих мытарствах, о которых мы писали в ноябре 2023 года. О том, что на переделку внешнего вида киоска каждый киоскёр потратил 350 тысяч сомов. Она брала деньги взаймы и сейчас платит 35 тысяч сомов ежемесячно, возвращая долг. О том, что киоск забрали на штрафстоянку где-то на Васильевском тракте, и сумма к оплате за стоянку уже превышает стоимость ларька.

— Сейчас в месяц я плачу

70 000 сомов. Иногда хожу вообще голодная, бывает, даже хлеб купить или лепёшку не могу, нет денег. Нас кормят обещаниями и перекидывают наш вопрос друг на друга, а в конце стали ссылаться на горкенеш.

АНАТОЛИЙ НИКИТОВИЧ, ПОКУПАТЕЛЬ ГАЗЕТ:

— Газеты покупаю регулярно, прошу навести порядок и киоски оставить. Хотя, например, в газете «Телереклама» время не соответствует прямому эфиру.

Опросив знакомых пожилых и молодых киоскёров, я выяснила вот что: возмущению населения нет предела. Этим газетным рынком пользовались и продолжают пользоваться многие горожане, покупают пожилым родителям кроссворды, журналы с вязанием и шитьём. Ищут профильную информацию в сфере дизайна интерьера, ландшафтного дизайна для повышения своей квалификации, чтобы узнать последние тренды, информацию по финансовой аналитике для экономистов и банкиров.

Налицо дискриминация населения, у которого нет интернета, и получить информацию они могут исключительно из газет и телевидения. Люди, которые не пользуются гаджетами и только с помощью прессы получают информацию о продаже недвижимости, автотранспорта и прочих услуг. Надо стремиться приобщать молодое поколение к чтению, а не отбивать охоту, закрывая единственный газетный рынок. Как писал английский писатель Сомерсет Моэм: «Приобретая привычку к чтению, вы строите для себя убежище практически от всех страданий в жизни».

Элина СТЕЙНБЕРГ.

Фото автора.

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