По рогам!

Троллейбусы служат гражданам столицы верой и правдой уже 73 года. За это время произошло многое: развал СССР, независимость, перевороты-революции, пандемии. Но «рогатые» продолжают ежедневно выходить на линию, чтобы мы, горожане и гости столицы, добирались до места назначения. В Бишкеке одна из самых крупных троллейбусных систем в Центральной Азии. На сегодняшний день троллейбусы — один из самых экологически чистых видов транспорта.

Казалось бы, их количество надо только увеличивать. Но доблестные работники мэрии вместе с Азиатским банком развития так не считают. Банк готов выделить нам $50 млн на закупку электробусов. Но у него есть условие. А что вы думали? Деньги просто так никто не даёт. Условие состоит в том, что для электробусов необходимы депо и электрические подстанции для их подзарядки. И чтобы это депо уже было готово, когда электробусы прибудут. Терять деньгу ой как не хочется, и муниципалитетные власти решают убрать троллейбусы, занять их депо, и дело с концом. Тем более, из $50 млн половина грантовые, то есть их потом никому отдавать не надо.

Естественно, бишкекчане заволновались, воспротивились идее мэрии, направили официальный запрос. Ответ пришёл очень неожиданный. Да, дескать, троллейбусы морально устарели, а их провода смотрятся неэстетично и портят вид столицы.

Представляете, 73 года троллейбусные линии вид не портили, а в 2024 году это стало бросаться в глаза, особенно на фоне безвкусных многоэтажек, которые стоят без соблюдения правил пожарной безопасности и архитектурного ансамбля, да и вид самих зданий оставляет желать лучшего.

По информации Бишкекского троллейбусного управления, на его балансе 144 троллейбуса, а также 3 учебных и один грузовой. Ежедневно транспорт обслуживает 11 маршрутов. На предприятии работают около 600 человек. Получается, люди останутся без работы, потому что на горизонте замаячили $50 млн, 25 из которых грантовые! И 73 года верной службы не в счёт? И всё мы готовы променять на сомнительные электробусы, которые абсолютно не опробованы в наших условиях? Почему бы мэрии не предложить выделить эти деньги АБР для покупки новых троллейбусов, тем более, они проверенные и сейчас выпускаются по последним современным технологиям. К примеру, троллейбусы беларусского производства могут проехать более 15 километров без электропроводов, в них увеличен автономный ход. Но кто-то усиленно хочет выдавить этот вид транспорта из Бишкека.

Понимающие ситуацию люди подготовили петицию за сохранение троллейбусов в столице. Эксперты делятся своими мнениями, а большинство горожан называют идею муниципалитета странной и сомнительной. Зачем менять один экологически чистый транспорт на другой? Тем более, последний имеет срок использования литий-ионных аккумуляторных батарей, которые необходимо будет утилизировать особым способом.

К тому же электробус стоит в два раза дороже современного троллейбуса и требует навыков обслуживания и ремонта. В общем, логика властей неясна.

А мы вышли на очередной «Перекрёсток мнений», чтобы узнать у самих горожан, согласны ли они променять троллейбусы на электробусы.

Эркин Абылов, пенсионер:

— Я категорически против замены на электробусы. Первый троллейбус пошёл в 50-х годах. Раньше всё было взаимосвязано и проектировалось по уму. Планы и проекты разрабатывали целые институты учёных, они же не дураки были? Когда я был маленьким, запустили первый троллейбус №1, ходил от Академии наук до ж/д вокзала. Это был всего один маршрут, но какие мы, мальчишки, были гордые! Мой дед приехал в гости из деревни, увидел троллейбус и ахнул: «Надо же, автобус с рогами!» Я был в Алматы, там ходят трамваи. Горожане очень гордятся этим, хотя им тоже могли бы мешать рельсы на дорогах. Троллейбусы — это моя гордость, моя история. Ведь я с детства с отцом садился в троллейбус №1 с такой радостью! Категорически против их ликвидации.

Тинатин Сооронбаева, пенсионерка:

— Мне лично нравятся троллейбусы, я стараюсь ездить на них. Они просторные, дышится легче. Окна сверху, если откроют, то не продует. Не то что в новых автобусах: окна открываются полностью. Одному жарко, а другого продует, и он заболеет.

Айнура Орозбаева, логопед:

— Я езжу на автомобиле. Но думаю, что троллейбусы нужны. Они долговечны, и мы знаем их, работа отлажена. Тем более, они очень экологичные.

Вера Беспалова, пенсионерка:

— Я живу в селе и добираюсь до центра города на маршрутке. Конечно, если бы к нам пустили электробусы, было бы хорошо. А где линии троллейбусные есть, то и пусть будут. Город растёт, и разнообразия транспорта должно быть больше.

Марат Абдылдаев, инженер:

— Необходимо оставить троллейбусы, и не просто оставить, а увеличить линии и число машин. Электробусы гораздо дороже, замена их деталей требует других специалистов, и расходы на них гораздо крупнее. Это лишняя трата денег, лучше поддержать уже готовое.

Владимир Дьяченко, айтишник:

— Троллейбусы на электричестве, и электробусы тоже, не понимаю, какая разница? Только проводов будет меньше, и всё.

На «Перекрёстке мнений» стояли Дарья НЕСТЕРОВА

и Игорь САПОЖНИКОВ.

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