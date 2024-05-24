Президент выразил сочувствие иранскому народу

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Президент Садыр Жапаров посетил Посольство Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике, чтобы лично выразить сочувствие иранскому народу.
Глава государства встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана Голамхоссейном Ядегари.
Садыр Жапаров оставил запись в Книге соболезнований, где от имени народа Кыргызстана и от себя лично выразил глубокие соболезнования иранскому народу в связи с трагическим крушением вертолёта, в результате которого погиб Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси, а также несколько других высокопоставленных чиновников.
Он отметил, что Эбрахим Раиси был верным сыном своей страны, посвятившим свою жизнь служению Родине.
Вместе с тем Садыр Жапаров отметил личный вклад Эбрахима Раиси в укрепление дружественных отношений между Кыргызстаном и Ираном.
Здесь же Президент Садыр Жапаров возложил цветы в память погибших при крушении вертолёта Президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдуллахияна и других сопровождавших их лиц.
Дата публикации: 15:54, 24-05-2024
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