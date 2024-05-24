Президент выразил сочувствие иранскому народу

Президент Садыр Жапаров посетил Посольство Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике, чтобы лично выразить сочувствие иранскому народу.

Глава государства встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана Голамхоссейном Ядегари.

Садыр Жапаров оставил запись в Книге соболезнований, где от имени народа Кыргызстана и от себя лично выразил глубокие соболезнования иранскому народу в связи с трагическим крушением вертолёта, в результате которого погиб Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси, а также несколько других высокопоставленных чиновников.

Он отметил, что Эбрахим Раиси был верным сыном своей страны, посвятившим свою жизнь служению Родине.

Вместе с тем Садыр Жапаров отметил личный вклад Эбрахима Раиси в укрепление дружественных отношений между Кыргызстаном и Ираном.

Здесь же Президент Садыр Жапаров возложил цветы в память погибших при крушении вертолёта Президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдуллахияна и других сопровождавших их лиц.

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