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1925 года

ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Поддержка братского народа


Глава Кабмина Акылбек Жапаров посетил посольство Ирана.

 

 

Он оставил запись со словами искреннего сочувствия и поддержки в Книге соболезнований, открытой в дипломатической миссии в связи с трагическим крушением вертолёта, в результате которого погиб Президент Ирана Эбрахим Раиси, а также ряд других высокопоставленных чиновников.

 

Акылбек Жапаров возложил цветы в память погибших и в ходе краткой беседы с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана Голамхоссейном Ядегари выразил слова искреннего сочувствия и поддержки народу Ирана, родным и близким погибших.

 

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Дата публикации: 15:53, 24-05-2024

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