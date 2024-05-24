Поддержка братского народа

Глава Кабмина Акылбек Жапаров посетил посольство Ирана.

Он оставил запись со словами искреннего сочувствия и поддержки в Книге соболезнований, открытой в дипломатической миссии в связи с трагическим крушением вертолёта, в результате которого погиб Президент Ирана Эбрахим Раиси, а также ряд других высокопоставленных чиновников.

Акылбек Жапаров возложил цветы в память погибших и в ходе краткой беседы с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана Голамхоссейном Ядегари выразил слова искреннего сочувствия и поддержки народу Ирана, родным и близким погибших.

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