Поддержка братского народа

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Глава Кабмина Акылбек Жапаров посетил посольство Ирана.
Он оставил запись со словами искреннего сочувствия и поддержки в Книге соболезнований, открытой в дипломатической миссии в связи с трагическим крушением вертолёта, в результате которого погиб Президент Ирана Эбрахим Раиси, а также ряд других высокопоставленных чиновников.
Акылбек Жапаров возложил цветы в память погибших и в ходе краткой беседы с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана Голамхоссейном Ядегари выразил слова искреннего сочувствия и поддержки народу Ирана, родным и близким погибших.
Дата публикации: 15:53, 24-05-2024
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