Код Махтумкули

В Туркменистане состоялась международная конференция, посвящённая 300-летию известного туркменского поэта Фраги. Кыргызстан на мероприятии представлял заместитель министра культуры Чынгыз Эсенгул.

По его словам, юбилей Махтумкули Фраги — это не только возможность вспомнить великого поэта, но и повод задуматься о значимости его творчества для современного мира. В эпоху быстрого технологического прогресса и глобализации слова этого великого поэта напоминают о важности духовных ценностей, о красоте и силе слова, о необходимости сохранять свою культурную идентичность.

— Наследие Махтумкули Фраги не только оставило непередаваемый след в истории литературы Туркменистана, но и стало источником вдохновения для многих поколений поэтов и мыслителей. Его слова продолжают звучать в сердцах людей, наполняя их смыслом и красотой, — сказал Чынгыз Эсенгул.

Заместитель министра также подчеркнул, что открытие уникального культурно-паркового комплекса имени Махтумкули Фраги с монументами выдающихся поэтов-классиков и мыслителей мирового масштаба станет огромным вкладом в сохранение и продвижение культурных ценностей мировых классиков.

— Позвольте выразить благодарность туркменской стороне за такое отношение к нашей стране, нашему народу. Этот памятник — воплощение нашего почитания, уважения и признания творческого наследия Чингиза Айтматова. Установка этого памятника в культурно-парковом комплексе имени Махтумкули Фраги — это символ глубокой связи между народами Кыргызстана и Туркменистана. Это подтверждение того, что творчество Чингиза Айтматова объединяет нас всех в едином стремлении к красоте, мудрости и гармонии, — продолжил замминистра.

В завершение он отметил, что памятники, которые расположились в комплексе, станут местом, где каждый сможет встретиться с великими писателями, почтить их память и вдохновиться их творчеством, а также символом единства и вечной привязанности к ценностям, которые так прекрасно отразили в своих произведениях эти великие люди.

Напомним, что в работе международной конференции принимают участие заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Махриджемал Мамедова, руководители и представители министерств культуры Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Ирана, Индии, Казахстана, Катара, Кореи, Китая, Малайзии, Турции, Таджикистана, России, Узбекистана, Японии и международных организаций, таких как ТЮРКСОЙ, СНГ, ОЭС, ЮНФПА.

Также Чынгыз Эсенгул от имени министра культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызской Республики Алтынбека Максутова передал своему туркменскому коллеге Атагельди Шамурадову приветственные слова и приглашение посетить нашу страну с рабочим визитом.

В ходе встречи были обсуждены ключевые задачи культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.

Кроме этого, у Чынгыза Эсенгула состоялись переговоры с заместителем министра культуры Грузии Иосифом Багатурия, в ходе которых были обсуждены меры по активизации культурных связей между Кыргызстаном и Грузией, а также подготовка к второму заседанию кыргызско-грузинской межправкомиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству.

Важные моменты Чынгыз Эсенгул обсудил с президентом национального азиатского культурного центра Кореи Ли Каном Хеном. Последний подчеркнул, что Министерство культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызской Республики является для центра основным партнёром, и представители Кореи готовы развивать дальнейшие шаги для укрепления сотрудничества в области культурного наследия, библиотечного и музейного дела.

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