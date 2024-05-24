Валерий Руппель и поэтика повседневности

Известно, что все художники принадлежат к разным возрастным поколениям и школам, но всех их объединяет пристальный интерес к поэтике повседневности. Для одного из маститых отечественных мастеров кисти, участника и лауреата многих международных и республиканских выставочных смотрин, который среди коллег слывёт ниспровергателем творческих канонов, Валерия Руппеля, бытовые предметы считаются свидетелями уходящей эпохи с её несбывшимися надеждами.

Старая обувь, одежда, постельные принадлежности и прочие атрибуты быта наполняют его картины как давние знакомые и приятели, а зрители становятся свидетелями, как незатейливые предметы быта приобретают иной, новый пафос. Новая персональная выставка его работ «Рисунок: звёзды, подушки, туфли, шляпы…», открытая в честь Международного дня музеев в столичном мемориальном Доме-музее С. Чуйкова, ещё раз свидетельствует об этом.

Казалось бы, что в работах этого известного автора ничего разительного не происходит и ничего не свидетельствует о частых бурных переменах, происшедших в регионе за последние десятилетия, а ключевая составляющая жизни — быт — остался прежним. Но это безмолвие и побуждает, и заставляет пристально присмотреться и вглядеться в неприметные и, вроде бы, рутинные аспекты повседневного бытия и начать замечать в них то, что ранее казалось как бы второстепенным, преходящим. И здесь на первый план выходит вопрос, что же на самом деле происходит, когда как бы ничего не происходит. Этот наступивший процесс переосмысления ведёт к обретению новой свободы, где центром фокусов становится ни что иное, как «здесь» и «сейчас».

Пришедшие на новую выставку коллеги и друзья ещё раз убедились, что В. Руппель точно знает и ощущает то, что хочет сказать его творческий голос. Он, как всегда, зорко вглядывается в суть явлений, однако в своих работах только намекает на то главное, что заставило автора в этот раз взяться за кисть.

Создание художником своих произведений чем-то напоминает старинные мистерии и потаённые монологи, которые завораживают эффектом своего действа, ритмом и интонацией.

Его работы полны переплетений анахронизмов и новаций, догадок и предчувствий, загадок и потаённых смыслов. Очевидно, так живописец надеется передать свой творческий опыт более молодым художникам, которым его картины, несомненно, дают творческие уроки. Валерий Федорович ироничен, а порой и саркастичен в беседах и диалогах, что как бы устанавливает незримую дистанцию между созданными работами и публикой, приходящей на них посмотреть.

Многим почитателям изоискусства Руппель запомнился благодаря своим выставкам войлочных композиций и неожиданных и смелых инсталляций, а также участию в творческом проекте «Эпоха», осуществленном в Национальном музее изобразительного искусства имени Г. Айтиева, который вызвал массу разноречивых и интересных, но неравнодушных оценок. Там инсталляции Валерия Руппеля из старых, видавших виды вещей была эпицентром экспозиции. Художник полагает, что истинная радость от свидания с произведением искусства состоит в том, чтобы познать смысл, скрытый в нём автором.

Мастера кисти отличает высокий, выразительный и яркий художественный профессионализм. Он заключается в загадочной авторской недосказанности, его умении создавать языком чувств и предметности весьма ассоциативные художественные композиции, в которых как раз и выражается серьёзное и вдумчивое авторское отношение к сложному окружающему миру и нерастраченная любовь к загадочной человеческой душе.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

Автор: -