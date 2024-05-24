Прикоснуться к истории

Санкт-Петербург можно по праву назвать музеем под открытым небом. Здесь что ни дом, то своя история, достойная отдельного повествования. В городе в минувшую субботу широко отметили Международный день музеев, который ежегодно празднуется во всём мире с 1977 года.

Лишь в начале 90-х годов всемирная организация предложила проводить событие на определённую тематику. В этом году тема дня — «Музеи для образования и исследований». Она призвана подчеркнуть значение музеев как динамичных образовательных учреждений, способствующих обучению, открытиям и культурному взаимопониманию.

Дом-музей семьи Аллилуевых, наверное, стоит особняком от многих подобных объектов в культурной столице. В первую очередь это просто очень интересное место — с точки зрения бытия начала XX века и неповторимой атмосферы имперского предреволюционного Питера. Ещё, пожалуй, единственное уцелевшее в России место, связанное с личностью Сталина.

Сегодня после некоторого затишья он получает второе рождение. Причём среди посетителей не только люди старшего возраста, но и молодёжь. Стало понятно, что у нынешнего поколения как никогда появилась потребность учить и знать свою историю. Как известно, у прошлого не бывает сослагательного наклонения, и поэтому у молодёжи есть уникальная возможность почерпнуть не только что-то новое, но самостоятельно прикоснуться к вещам, которыми пользовались великие революционеры. Стоящие на полке книги ещё помнят и хранят тепло рук их владельцев. А перед уходом можно ещё и попить крепкого чаю с вкусными пирогами. Поймал себя на мысли, что во всём музее нет грозных табличек с надписью «Экспонаты руками не трогать». Это дорогого стоит.

Во времена СССР здесь круглый год было не протолкнуться. Делегации из многих стран мира изучали историю по бесценным экспонатам. Во времена перестройки ажиотаж стих. Сотрудники музея то безвременье вспоминают с ужасом. «Если один человек придёт, то для нас это был настоящий праздник.

Сейчас ситуация в корне изменилась. В день проводим несколько экскурсий. Очень любят нас киношники, снимающие исторические сериалы», — говорят работники музея.

…Увиденное поражает с первых минут. В квартире полностью сохранилась оригинальная планировка. В двух комнатах — столовой и «комнате Ленина» — ещё в 1938 году при участии Сергея Яковлевича и Ольги Евгеньевны Аллилуевых полностью воссоздали обстановку 1917 года. В самом доме до сих пор живут более десятка семей. По исторической лестнице поднимаюсь на шестой этаж.

Здесь посетителей встречает заведующая филиалом музея Наталия Бухарова. О своём детище наша собеседница знает всё и может рассказывать часами.

Едва переступив порог, будто на машине времени переносишься в то далёкое и непростое для страны прошлое. Даже по сегодняшним меркам поражаешься прекрасным условиям быта высококвалифицированного петербургского рабочего Сергея Аллилуева, причастного к революционным событиям.

Через несколько секунд оказываюсь в небольшой комнате, где, кажется, все ещё витает дух вождей мирового пролетариата. Стены увешаны огромными картинами с изображением Иосифа Виссарионовича и Владимира Ильича. На стендах — подлинные документы и экспонаты той далёкой эпохи. Взгляд останавливается на одной из них: похороны Ленина. Это произведение искусства, возможно, представлено в единственном экземпляре. Оно писалось с натуры, автор, вероятно, был близок к гробу вождя, поэтому ему удалось запечатлеть самые мелкие детали. Во время СССР такое соседство с другими экспонатами даже трудно представить.

— Открыли мы эту экскурсию в рамках ежегодной акции «Ночь музеев». Сегодня расскажем всем нашим гостям об изменениях в лексиконе в эпоху потрясений: эпоху революций (1905, 1917 годы) и войн (Первая мировая, Гражданская). Это действительно захватывает: наблюдать, какие новые значения приобретают привычные слова, как одни слова сменяются другими, какие выражения закрепляются в словаре, а какие совсем исчезают из обращения.

Если Владимир Ильич вместе с Григорием Зиновьевым останавливался здесь всего на несколько дней, то Сталин жил в этой квартире больше трёх месяцев. Возьму на себя смелость рассказать об опыте человека, который 30 лет возглавлял государство, как формировался его опыт, до момента вступления в должность главы государства. Эту историю мы начнём с рождения.

Среди экспонатов представлены снимки дома, где родился Иосиф Джугашвили. Копии выписок из его школьных документов. Далее открываем новую грань в жизни Сталина, самую настоящую сенсацию: ведь в СССР не принято было освещать жизнь руководителей страны. Выяснилось, что будущий генералиссимус писал стихи. В 1907 году строчки неизвестного поэта попали в сборник образцов грузинской словесности. И даже в учебник родной речи.

Представления об этом человеке в наши дни очень субъективные. Они ограничены определёнными периодами событий в истории. Мало кто знает, что в своих пяти ссылках революционер долго не сидел, иногда даже меньше месяца. Но, попав в Туруханский край, сильно удалённый от крупных городов (откуда пешком добраться живым было просто невозможно), он вынужден был оставаться, пока его как политзаключённого не призвали на фронт Первой империалистической войны. Но туда он не попал, не прошёл по состоянию здоровья.

Такого Сталина люди не видели никогда. Другой аспект, когда мы говорим людям, что все эти полотна с конца 50-х годов прошлого века не видел никто. Это, несомненно, у гостей вызывает состояние шока и недоумения. Интерес вызывают и другие представленные здесь работы.

Одна из них, выпадающая из традиционных сталинских форматов изображений, картина Тифлисской астрономической обсерватории. Эта акварель, пожалуй, единственное изображение официального места трудоустройства Иосифа Джугашвили до 1917 года. Мы даже нашли справку (она среди экспонатов музея), что его приняли сюда на работу. Здесь у него была своя комната, где он делал свои первые шаги как под-польщик.

Интерес его к революционному движению начался в Тифлисской духовной семинарии, откуда молодого революционера вскоре отчислили. Хотя у руководства учебного заведения была официальная версия, что его уволили из-за неявки на экзамен. Буквально уже на второй год обучения в семинарии в журнале поведения есть данные. В них преподаватели записывали всё о своих учениках. Здесь мы можем посмотреть, что второкурсник Джугашвили замечен в чтении запрещённой литературы.

Не могли мы не поинтересоваться у нашей собеседницы забавными историями из жизни музея. Она нам призналась, что они встречаются очень часто:

— Экскурсии у нас по записи. Штат небольшой, поэтому сами формируем группы. Очередная экскурсия началась. Звонок в дверь. Иду открывать и думаю о том, что сейчас присоединю к экскурсии новых посетителей. Как всегда, с улыбкой открываю дверь… На пороге стоит подвыпившая пожилая дама: «Пустите меня к Ленину! Я к Ленину хочу!» На мои уговоры подойти в другое время, разъяснения, что сейчас идёт экскурсия, дама не реагирует и грозно надвигается на меня со словами: «Не пустите к Ленину, я знаете, что с вами сделаю?! Я вас убью!» Ну что тут поделаешь? Не буду же я вступать в физическое противостояние с пожилым человеком!

Войдя в Ленинскую комнату, необычная посетительница бросается на колени перед письменным столом, за которым Ленин работал, бьёт челом и пытается нам объяснить, какой это был великий человек — Ленин! Мои экскурсанты замерли, ждут развязки. Помогаю подняться, провожаю к выходу, кивая и поддакивая, фактически сама её одеваю и осторожно вывожу из музея. У женщины счастливые глаза, полные слёз.

Благодарит, приглашает в гости и обещает выдать меня замуж. Мы, наконец, расстаёмся, я закрываю дверь и облегчённо вздыхаю….

…Несколько часов, проведённых здесь, пролетели незаметно. Подошло время прощаться и мне.

Юрий КУЗЬМИНЫХ, собственный корреспондент

по Санкт-Петербугу и Ленинградской области.

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