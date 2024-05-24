Батыр лирического слога

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Творческая страничка «СК» продолжает выискивать молодых мастеров слова и знакомить их с читателями. В этом номере к нам на огонёк заглянул Батыр Койчуев — молодой автор, филолог, магистрант. Приятельствует как с прозой, так и с поэзией.
Лауреат премии «Лучший студент СНГ 2022 года» (Ставрополь), участник многих международных и республиканских фестивалей и конкурсов. Из-под его пера выходят строки, которым чуждо влияние модных современных тенденций.
Начинающий столичный литератор методично пожинает плоды своего таланта. Его можно встретить и на студенческой сцене, и на площадках международных фестивалей, и на страницах журналов, и в соцсетях. Не представлен он лишь на газетных полосах, но мы восполняем этот пробел.
«Считаю, что проза — это жена, а поэзия — любовница. Не так часто бываю у обеих, как хотелось бы, но со второй похождения всегда кажутся увлекательнее, интереснее, особенно для читателей», — так объясняет он своё писательское увлечение.
В этом номере мы предлагаем подборку его стихов, которую можно смело назвать тетрадью поисков и экспериментов. Молодой автор находится в непрерывном поиске себя в поэтических строках, и его лирический герой — разный в каждом из произведений. Батыр настойчиво и успешно ищет свой голос, тему, стилистику, его образы уже выходят из русла тоненького ручейка ученичества и органично вписываются в глобальный поэтический поток мысли.
Что ж, ищущий да обрящет. Ну, а мы предлагаем вашему вниманию его лирику.
За грозой собиралось окно
Клубились стены,
Гремели двери,
Синоптик — не скептик,
Обещал им любовь,
С настроением пасмурным переменным.
Буря прошлась по порогу,
Разбросав одежду, как листьями осень.
Губы метались по коридору,
И ресницами наспех сомкнутые шторы.
Двое остались после,
Их тени уснули вместе.
И время поступью воска
Вышло из дома, задуло свечи.
Укрывшись друг другом поздно,
Под колыбели метели,
Губы делили воздух,
От него отрезая нежность.
На утро стужа пройдёт,
И холод заполнит пространство потерей:
Лежали вместе, теперь — поперёк,
Суженых сузит убранство постели.
Время уходило, теперь подойдёт,
Нас, насупившись утром, рассвет разделит.
Обугленный воздухом тлеющий воск
Стекает на стрелки часов настенных…
Lovelimbs, loveends
У любви длинные руки
И щёки в мозолях,
Обними меня, будь другом,
И сбрось трубку, если позвонят.
Соврут ли губы мои в ссоре
И ускачут галопом прочь от тебя,
У любви огромные ноги,
Чтоб от ударов крепче стоять.
И поцелуй, размазанный вечером,
Двое будут нести раздельно:
Я — до первой верности,
Ты — до первого встречного,
У любви каждый забирает на время
Оторванную бесконечность.
Любовь шагает хромой.
Она — ампутант на коляске,
Ведь каждый из нас забирает с собой,
Только что оставляет — неясно…
Мой Айтматов
(Посвящается Чингизу Торекуловичу Айтматову)
Мир покорили два Чингиза,
Один — мечом, другой — пером,
А после принялись отчизны
Делить наследие своё.
Так и родина наша вся,
Уместилась на горе Караульной,
К чему теперь святость Фудзиямы
В фарсе карикатурном.
Развалите горы на камни!
Да наставникам, учителям на головы!
Слова «совесть» и «память» нынче
Вылиты за борт, не золотом.
И солнце на знамени
Для потомков теперь просто подсолнух,
Скоро белый пароход отправят
Бороздить эпохи подсобку.
А птица Доненбай, неужто
Дети твои убивают тебя,
Нарекая кукушкой?
А поле материнское
Прозвали нынче мачехой,
А она до сих пор с Толгонай
Разговаривает тихо, плачет.
Говорит:
«Ну что вы, люди!
Посадите в меня ветку,
Я вам дам дерево,
Родите на мне человека!
Я вам дам гения!
Так почему же вы, люди,
По мне плодите детей без отцов?
Один сирота вам дал откровение,
Чтобы был мир, и не было вдов.
Он вам писал о любви,
О горах и степях,
Про добро и зло
Внутри души человека».
Люди, Вспомните слова Арагона!
Айтматов писал про любовь,
А не о звуках военного горна.
Ведь искусство писателя
В поэзии совести,
Как рифмуются потомки с предками
В каждом слове
И в каждой повести.
И куда уплывают дети,
Сверкнувшие, как молния в ночи,
Куда уходят писатели, поэты
Когда война смывает слово «мир»…
Они остаются в сердце,
Ведь бездомного слова не бывает,
Слову Айтматова дом — планета
К детской совести нас взывает.
Судьба поэта
Кому бабочки в животе,
А кому в голове тараканы.
Я и не думал уже,
Что буду пальцем корявым
Из головы вырывать
Строки неровные
И их вытирать об тетрадь,
Петляя кривыми узорами.
Нет ни суда, ни взора им,
Я стихи не читаю экспромтом,
Я каждую строку собирал —
Осколок к осколку.
Пальцы хрупкие резав,
Слова собирал воедино.
Любуясь кровавою фреской,
Как ребёнок ликует наивно,
Когда рифма сходится с рифмой,
Как волну накрывает волною,
Бросая на скалы и рифы.
Подготовил Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.
Дата публикации: 15:45, 24-05-2024
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