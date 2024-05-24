Батыр лирического слога

Творческая страничка «СК» продолжает выискивать молодых мастеров слова и знакомить их с читателями. В этом номере к нам на огонёк заглянул Батыр Койчуев — молодой автор, филолог, магистрант. Приятельствует как с прозой, так и с поэзией.

Лауреат премии «Лучший студент СНГ 2022 года» (Ставрополь), участник многих международных и республиканских фестивалей и конкурсов. Из-под его пера выходят строки, которым чуждо влияние модных современных тенденций.

Начинающий столичный литератор методично пожинает плоды своего таланта. Его можно встретить и на студенческой сцене, и на площадках международных фестивалей, и на страницах журналов, и в соцсетях. Не представлен он лишь на газетных полосах, но мы восполняем этот пробел.

«Считаю, что проза — это жена, а поэзия — любовница. Не так часто бываю у обеих, как хотелось бы, но со второй похождения всегда кажутся увлекательнее, интереснее, особенно для читателей», — так объясняет он своё писательское увлечение.

В этом номере мы предлагаем подборку его стихов, которую можно смело назвать тетрадью поисков и экспериментов. Молодой автор находится в непрерывном поиске себя в поэтических строках, и его лирический герой — разный в каждом из произведений. Батыр настойчиво и успешно ищет свой голос, тему, стилистику, его образы уже выходят из русла тоненького ручейка ученичества и органично вписываются в глобальный поэтический поток мысли.

Что ж, ищущий да обрящет. Ну, а мы предлагаем вашему вниманию его лирику.

За грозой собиралось окно

Клубились стены,

Гремели двери,

Синоптик — не скептик,

Обещал им любовь,

С настроением пасмурным переменным.

Буря прошлась по порогу,

Разбросав одежду, как листьями осень.

Губы метались по коридору,

И ресницами наспех сомкнутые шторы.

Двое остались после,

Их тени уснули вместе.

И время поступью воска

Вышло из дома, задуло свечи.

Укрывшись друг другом поздно,

Под колыбели метели,

Губы делили воздух,

От него отрезая нежность.

На утро стужа пройдёт,

И холод заполнит пространство потерей:

Лежали вместе, теперь — поперёк,

Суженых сузит убранство постели.

Время уходило, теперь подойдёт,

Нас, насупившись утром, рассвет разделит.

Обугленный воздухом тлеющий воск

Стекает на стрелки часов настенных…

Lovelimbs, loveends

У любви длинные руки

И щёки в мозолях,

Обними меня, будь другом,

И сбрось трубку, если позвонят.

Соврут ли губы мои в ссоре

И ускачут галопом прочь от тебя,

У любви огромные ноги,

Чтоб от ударов крепче стоять.

И поцелуй, размазанный вечером,

Двое будут нести раздельно:

Я — до первой верности,

Ты — до первого встречного,

У любви каждый забирает на время

Оторванную бесконечность.

Любовь шагает хромой.

Она — ампутант на коляске,

Ведь каждый из нас забирает с собой,

Только что оставляет — неясно…

Мой Айтматов

(Посвящается Чингизу Торекуловичу Айтматову)

Мир покорили два Чингиза,

Один — мечом, другой — пером,

А после принялись отчизны

Делить наследие своё.

Так и родина наша вся,

Уместилась на горе Караульной,

К чему теперь святость Фудзиямы

В фарсе карикатурном.

Развалите горы на камни!

Да наставникам, учителям на головы!

Слова «совесть» и «память» нынче

Вылиты за борт, не золотом.

И солнце на знамени

Для потомков теперь просто подсолнух,

Скоро белый пароход отправят

Бороздить эпохи подсобку.

А птица Доненбай, неужто

Дети твои убивают тебя,

Нарекая кукушкой?

А поле материнское

Прозвали нынче мачехой,

А она до сих пор с Толгонай

Разговаривает тихо, плачет.

Говорит:

«Ну что вы, люди!

Посадите в меня ветку,

Я вам дам дерево,

Родите на мне человека!

Я вам дам гения!

Так почему же вы, люди,

По мне плодите детей без отцов?

Один сирота вам дал откровение,

Чтобы был мир, и не было вдов.

Он вам писал о любви,

О горах и степях,

Про добро и зло

Внутри души человека».

Люди, Вспомните слова Арагона!

Айтматов писал про любовь,

А не о звуках военного горна.

Ведь искусство писателя

В поэзии совести,

Как рифмуются потомки с предками

В каждом слове

И в каждой повести.

И куда уплывают дети,

Сверкнувшие, как молния в ночи,

Куда уходят писатели, поэты

Когда война смывает слово «мир»…

Они остаются в сердце,

Ведь бездомного слова не бывает,

Слову Айтматова дом — планета

К детской совести нас взывает.

Судьба поэта

Кому бабочки в животе,

А кому в голове тараканы.

Я и не думал уже,

Что буду пальцем корявым

Из головы вырывать

Строки неровные

И их вытирать об тетрадь,

Петляя кривыми узорами.

Нет ни суда, ни взора им,

Я стихи не читаю экспромтом,

Я каждую строку собирал —

Осколок к осколку.

Пальцы хрупкие резав,

Слова собирал воедино.

Любуясь кровавою фреской,

Как ребёнок ликует наивно,

Когда рифма сходится с рифмой,

Как волну накрывает волною,

Бросая на скалы и рифы.

Подготовил Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.

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