Улучшение системы здравоохранения

Ряду организаций здравоохранения выделены деньги на улучшение материально-технической базы. Соответствующее решение подписал председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров.

В частности, Таласский медицинский колледж получил на ремонт системы отопления 5 млн сомов. Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи на приобретение лифтов, медицинского оборудования и пристройки соматического корпуса выдали 70 млн сомов. А Национальному хирургическому центру на покупку медицинского оборудования и капитальный ремонт операционного блока и отделения реанимации дали 33 млн сомов.

Автор: -