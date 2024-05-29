Улучшение системы здравоохранения

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Ряду организаций здравоохранения выделены деньги на улучшение материально-технической базы. Соответствующее решение подписал председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров.
В частности, Таласский медицинский колледж получил на ремонт системы отопления 5 млн сомов. Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи на приобретение лифтов, медицинского оборудования и пристройки соматического корпуса выдали 70 млн сомов. А Национальному хирургическому центру на покупку медицинского оборудования и капитальный ремонт операционного блока и отделения реанимации дали 33 млн сомов.
Дата публикации: 14:59, 29-05-2024
ПОИСК ПО АВТОРАМ: