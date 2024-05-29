Друзья, прекрасен наш Союз?

В Бишкеке прошла научно-практическая конференция, посвящённая 10-летию подписания Договора о создании Евразийского экономического союза. В её работе приняли участие заместитель министра экономики и коммерции Кыргызстана Назарбек Малаев, представители госструктур и независимые эксперты. Серьёзной аналитики по поводу проблем и достижений ЕАЭС на этой встрече не прозвучало, все выступавшие лишь констатировали всем известные факты, однако их хватило для того, чтобы понять: не всё ладно в нашем евразийском королевстве.

Конференция началась, как и положено на юбилейных заседаниях, с награждения сотрудников министерств и ведомств республики, отличившихся на попроще установления деловых контактов с их коллегами из братских стран. Как говорится, мелочь, а приятно. Значит, многие документы, подписанные президентами государств ЕАЭС, упорно и методично реализуются скромными, неизвестными широкой общественности, специалистами.

Затем к собравшимся с приветственным словом обратился Назарбек Малаев. Начал он с положительных моментов. «Сегодня ЕАЭС, — заявил замминистра, — динамично развивающееся интеграционное объединение. В рамках Союза осуществляется единое таможенное регулирование, создана единая система технического регулирования и действует единый режим торговли товарами». А далее Назарбек Малаев подчеркнул: «С начала функционирования ЕАЭС произошло углубление интеграции по всем отраслям экономики, объединение обрело прочную нормативно-правовую основу, интеграционные процессы планомерно развиваются».

Об итогах этого сотрудничества (пусть и промежуточных) замминистра сказал не очень конкретно, но тем не менее убедительно: «Укрепляется тенденция улучшения отдельных показателей социально-экономического развития государств — участников ЕАЭС. Реализация различных ранее подписанных договоров обеспечивает экономическую устойчивость объединения, ресурсы стран — участниц Евразийского экономического союза позволяют создать продовольственную, энергетическую безопасность».

Далее Назарбек Малаев подробно и более предметно рассказал о том, как участие Кыргызстана в ЕАЭС положительно влияет на развитие его экономики. По словам замминистра, в течение пяти лет республика получила льготы на беспошлинный ввоз оборудования для инфраструктурных и инвестиционных проектов, продукции военного назначения и на 166 других товарных позиций. К тому же, страна добилась выгодных условий в распределении таможенных пошлин. Доля Кыргызской Республики составила 1,9 процента.

Российская Федерация выделила несколько лет назад 200 миллионов долларов для оснащения таможенных постов, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных лабораторий. Огромную помощь экономике страны оказывает также Кыргызско-Российский фонд развития. Его уставной капитал составляет 500 миллионов долларов.

Особый акцент в своём выступлении Назарбек Малаев сделал на достижение положительных результатов в экономике, полученных благодаря участию Кыргызстана в ЕАЭС. Так, номинальный ВВП в прошлом году составил 1,2 триллиона сомов, а до момента вступления нашей страны в Союз, то есть в 2014 году, он был на уровне 401 миллиарда сомов.

Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики в период с 2015 по 2023 год увеличился в 2,8 раза с 5,6 миллиарда сомов до 15,7 миллиарда. Но самое главное, вырос экспорт — с 1,482 миллиарда долларов до 3,309 миллиарда. Заметно увеличилось и поступление импортной продукции. Наша страна стала активным

участником внешнеторговых операций на просторах ЕАЭС.

369 предприятий Кыргызстана вошли в реестр ЕАЭС. То есть могут свободно реализовывать свою продукцию на территории Союза.

А подытожил эту тему Назарбек Малаев ещё более впечатляющими цифрами: взаимная торговля с братскими государствами с 2015 года выросла в 1,8 раза и составила 4,4 миллиарда долларов.

О чём говорят эти сухие цифры? Прежде всего о том, что Кыргызстан стал более-менее благополучно развиваться благодаря участию в этом межгосударственном объединении. Представьте на минуту, что наша страна не вошла бы в эту организацию. В лучшем случае мы бы оставались грантоедами. Все полученные из дальнего зарубежья деньги наша ненасытная элита ловко бы припрятывала в свои карманы, народ продолжал беднеть. И к чему это могло привести? Даже размышлять на эту тему страшно.

Но продолжим (для специально ориентированных на Запад товарищей) рассказывать о полученных Кыргызстаном преференциях от членства в ЕАЭС. По официальным данным, в Российской Федерации трудится миллион наших граждан, в прошлом году они перечислили на родину 2,7 миллиарда долларов.

Кыргызстанцы получили в РФ доступ к обязательному медицинскому страхованию, пенсионному обеспечению. И нужно полагать, что пенсии наши трудовые десантники будут получать неплохие.

И ещё о роли Кыргызстана в созданном интеграционном объединении. Как известно, Союз держится на четырёх «китах»: свободном перемещении товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Наша страна предлагает добавить в этот список ещё один пункт: свободное перемещение знаний. Эта идея весьма своевременная.

Сегодня жизненно необходимо идти в ногу со временем, смелее осваивать IT-технологии и спешно развивать их. Конечно, одной отдельно взятой крупной стране такая задача по силам, но если усилия в области инноваций будут объединены, то мы сможем обогнать даже ведущие западные державы. Ведь в каждом нашем государстве ещё со времён Советского Союза остался мощный научный потенциал. Эта инициатива Кыргызстана участниками ЕАЭС будет рассмотрена в ближайшее время.

Много работы предстоит и по созданию искусственного интеллекта. Она, эта работа, пока только набирает темпы. И здесь совместные усилия также необходимы.

Как было отмечено многими выступавшими на конференции, за прошедшие 10 лет участники ЕАЭС много сил и времени потратили на создание нормативно-правовой базы объединения, теперь пришло время усилить работу по составлению конкретных экономических проектов. Желательно — масштабных, приносящих пользу всем странам — участникам объединения.

А вот с этим дела у нас пока обстоят не блестяще.

Да, мы помогаем друг другу, способствуем развитию экономик стран-партнёров, но работа эта продвигается далеко не в самом быстром темпе, поэтому основополагающие цели, к сожалению, не достигнуты. Ещё в 2015 году на очередном саммите ЕАЭС было принято решение о создании общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов. Увы, эти цели в полной мере достигнуты не были. Так, рынок электроэнергии должен был заработать ещё в 2019 году, но из-за различных бюрократических проволочек в этом плане нам пока похвастаться нечем.

Непонятна судьба создания водно-энергетического консорциума. О нём много говорят, но реальных сдвигов граждане наших стран пока не ощущают.

Был проект по институциональному развитию стран. Планировалось даже создать межгосударственную научную структуру, которая могла разрабатывать проекты будущего, но и здесь что-то не срастается.

Общий рынок нефтепродуктов намечено открыть в 2025 году. Времени осталось немного, но пока не поступает информации о проведении даже подготовительной работы.

Экономические санкции, введённые против России, также сказались на интеграционных процессах объединения. Члены ЕАЭС, что здесь греха таить, боятся экспортировать в РФ большие группы товаров, укреплять финансовые связи. Если Запад ещё сильнее начнёт прессинговать наши страны, то сотрудничество вообще может скатиться до минимальных значений. Так что здесь перед нами встаёт вопрос выбора. Можно лишь сказать вот о чём: «Сегодня такое понятие, как «многовекторность», становится неактуальным. Каждой стране пришла пора определять свои приоритеты во внешней политике, в том числе — экономической.

Ситуацию усугубляет и так называемый местечковый фактор. Невероятно, но факт: перед экспортом тех или иных видов товаров между странами ЕАЭС часто проходят долгие, порой изнурительные, переговоры. Каждая из сторон хочет защитить своего производителя. Поэтому подчас выстраиваются десятки барьеров, мешающих проведению деловых операций. И часто эти переговоры заканчиваются безрезультатно. Хочется спросить этих переговорщиков: «А что, принцип добросовестной конкуренции на территории ЕАЭС можно придать забвению? Или кому-то выгодно покупать такие же товары в третьих странах?»

На пути к подлинной интеграции существует ещё один мощный барьер, своего рода даже любопытный: внутренняя торговля государств ЕАЭС меньше, чем с другими странами, и составляет всего лишь 20 процентов. К примеру, доля России — не более 10 процентов, Казахстана — 26 процентов, Армении — 35.

Лучшие показатели здесь у Беларуси и Кыргызстана — 50 процентов. Выходит, крупные страны, такие как Россия и Казахстан, несильно заинтересованы в укреплении экономических связей между нами? Понятно, нельзя изолироваться от остального мира. Это чревато большими потерями в экономике и в конечном итоге грозит снижением уровня жизни граждан наших стран. Но здесь возникает другой вопрос: а всё ли мы сделали для того, чтобы удовлетворить запросы друг друга? Ведь, как утверждают экономисты, страны Союза обладают всеми необходимыми природными ресурсами, мощными промышленными предприятиями. Если постараться, можно без труда обойтись своими силами.

Теперь собственный вывод. После разговоров с руководителями оставшихся ещё заводов и фабрик, чиновниками из различных министерств пришёл к выводу, что интеграционным процессам мешают псевдопатриотические настроения отдельной категории наших граждан. Они даже слышать не могут о том, что, участвуя в Евразийском экономическом союзе, часть своих полномочий необходимо отдавать межгосударственным координирующим структурам. Представьте, такие личности присутствовали даже на конференции, посвящённой 10-летию ЕАЭС. Оппозиционеры Союза (назовём их так) говорили о потере части суверенитета из-за функционирования таких организаций.

Эти возмущённые товарищи, конечно же, осведомлены о функционировании при Европейском Союзе различных межгосударственных организаций, в том числе Европейской комиссии, парламенте, суде. И никто на Старом континенте не бьёт тревогу по поводу потери суверенитета в их государствах. Наоборот, там каждый фермер, разнорабочий, даже нянечки в детских садиках убеждены в том, что межгосударственные структуры служат укреплению экономической мощи их государств, а значит, повышению жизненного уровня сограждан. И с суверенитетом в странах старушки Европы всё в порядке. Несмотря на то, что каждое из государств часть своих полномочий передало международным структурам.

Так чего же хотят эти группы товарищей, ратующих за ликвидацию межгосударственных структур в ЕАЭС? Ох, есть подозрение в том, что сам ЕАЭС им как кость в горле. А может, их заставляют «петь» по чужим нотам?

В сегодняшнем турбулентном мире одной взятой стране ни за что не выжить. Хоть сто раз называй себя нейтральным государством, всё равно супердержавы заставят просить у них подаяние. Поэтому нужно находиться с теми, кто ценит равноправные отношения, не стремится сделать тебя вассалом. Ради этого можно даже поделиться частью своего экономического суверенитета. Ничего страшного. Зато свои же граждане потом «спасибо» скажут.

И последнее. Не пора ли вопросы укрепления сотрудничества в Евразийском экономическом союзе выносить на обсуждение общественности? Люди, во всяком случае большинство из нас, нуждаются в возрождении былых контактов. Может быть, имеет смысл создать в каждой стране общественные наблюдательные советы ЕАЭС? Эти организации оповещали бы граждан об итогах очередных переговоров на уровне межправсоветов и даже саммитов. К сожалению, различного рода официальные встречи проходят, как правило, при закрытых дверях, нам остаётся только догадываться, о чём шла на них речь. Народ остаётся в неведении. Незаслуженно.

И ещё вопрос сразу ко всем президентам Евразийского экономического союза. Почему не прошёл юбилейный саммит ЕАЭС? Имеется в виду не праздное краснобайство, а конкретный разговор об укреплении сотрудничества между некогда братскими республиками.

Вячеслав АНИКИН.

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