Глазами смотрим, сердцем видим

Лауреат международной премии ТЮРКСОЙ, бишкекский художник и архитектор Халида Шимова населяет свои полотна богатой живописной авторской фантазией, воплощая в ярких и сочных работах сказочный ирреальный мир, а вдохновение для этого черпает в щедрой на интересные события окружающей жизни.

В этом ещё раз убедила новая персональная выставка разнотемных широкоформатных произведений Халиды, представленная в столичной «Галерее М», с которой художник плодотворно сотрудничает уже более 20 лет. С помощью линии, цвета, гармонии, композиции талантливый автор приносит зрителю новости о своём красивом и светлом мире-мечте, в котором нет места для печали и грусти, боли и недуга. Погружает пришедших полюбоваться на картины людей в добрую атмосферу любви, учит их смеяться, улыбаться и радоваться в наши непростые будни.

В процессе работы над полотном Шимова всегда даёт волю для импровизации и эксперименту и в деталях картин, и в их основе. Однако заковыристыми художественными выкрутасами зрителей не шокирует. У неё весьма оптимистичные рисунки (в выставочной экспозиции представлено около 40 новых изобразительных работ, выполненных маслом и в технике живописи по шёлку — тушь акварель, акрил). Художник считает, что сегодня превалирует перебор с агрессией, и, чтобы её не приумножать, нужно равновесие, поскольку наш общий мир слишком хрупкий. Все темы её картин различны: «Дамы с веерами», «Дом на колёсах», триптих «Кукольники», «Джаз», «Циркачи», полотна «Остров», «Вариации», «Лабиринт», «Лебедь», «Зимний день», «На дереве», натюрморты «Ирисы» и «Персики», триптих «Балет». Всё зависит от авторского настроения и состояния, а в итоге рождается произведение, которое радует публику.

Однако во всех вещах заложен узнаваемый авторский стиль, её особый взгляд, манера и ещё немало того, что считается отражением личности самого живописца. Для художника достичь абсолютного исполнения творческого замысла — задача со множеством неизвестных, и никто поначалу не уверен в результате. Идея возникает в сознании автора, идёт долгая работа над образом, а случается, что порой хочется мгновенно что-то написать. Халида любит путешествовать и совершать поездки на природу, близ столицы, в другие уголки

республики либо в более дальние пределы. Эти поездки и служат ей источником вдохновения, подсказывают темы и дают пищу для творческих идей и композиций. Ближе знакомясь с творчеством Халиды Шимовой, можно заметить, как тонко и очень чётко она умеет воспринять настроение окружающей действительности и верно отобразить всю зримую красоту на полотне. Яркие цвета картин, роспись по шёлку словно передают нам состояние авторской души, хрупкость характера, человеческую ностальгию.

Удивительны композиции Халиды, подкупающие публику фольклорно-лубочным подходом к теме, искренней наивностью и простодушием изображённых персонажей. Художник мастерски использует элементы родного цветочного дунганского орнамента, и её любимый яркий красный цвет словно магнитом притягивает взоры и поднимает настроение.

Халида — одна из редких художников страны, кто использует в работе технику росписи по шёлку. Здесь её талант необычен по своей форме, и неважно, это монохромные или цветные изображения. Шимова на удивление изобретательно пользуется характерными средствами древней китайской живописи го хуа. Она умело синтезирует традиционное для Китая искусство с европейской живописью — светотеневой моделировкой. Её картины о детях («Семья», «Ветка», «Зимний двор», «Петушок», «На горке», «На заборе») как основа рассказов, которые она сама писала и выставляла в интернете. Она сама не литератор, и тексты в её «Маленьких рассказах» — это обращение к картинкам.

Живописец только активно погружает читателей в ситуацию, но образы своих живописных героев словесно не описывает. Кому понравятся — поймут. В своих же жанровых полотнах она стремится передать индивидуальную неповторимость человека и его окружения. Отсюда и её пристальное авторское внимание, обращённое на малейшую деталь или жизненное явление, что придаёт ее живописи страстную эмоциональную выразительность. Техника её работ скрупулёзна, максимально передающая все нюансы натуры: испанские девушки с кастаньетами, балет «Шопениана» на музыку Ф. Шопена, кукольники и циркачи, ребятня, задирающая бойкого петушка…

Вырисовывая детали, художник стремится передать атмосферу и состояние изображаемой ситуации.

Сюжетные зарисовки — плод воображения Шимовой. Все холсты передают определённое состояние: ностальгию или тихое созерцание. В работах живописца есть колорит, неторопливое описание бытия и тайна сюжетов, положительные установки, позитивное мироощущение, вера в лучшее, в приятные эмоции и искренность. В этом и заключается ключевой творческий секрет художника, позволяющий ей создавать свои особенные произведения, на которые люди смотрят глазами, а видят сердцем.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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