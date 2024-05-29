Мечты сбываются

В Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова состоялась торжественная церемония открытия международного форума ректоров высших музыкальных учебных заведений.

Он приурочен к столетию Кара-Кыргызской автономной области и к 30-летию консерватории. В качестве официальных гостей в нём участвовали ректоры высших музыкальных учебных заведений Азербайджана, Беларуси, Италии, Турции, Узбекистана, Татарстана, Казахстана, Венгрии, России, Польши, Монголии, Китая, а также заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов, министр культуры, информации, спорта и молодёжной политики Алтынбек Максутов.

В предисловии ректор консерватории Муратбек Бегалиев отметил, что на протяжении многих лет музыканты мечтали открыть университет, который поднимет образование на новую высоту и придаст ему современный статус. Мечты сбылись, и благодаря высокой цели, творческой воле и сильной позиции создан устойчивый, перспективный университет, сочетающий модернизированную национальную этнопедагогику и классическое европейское образование. За 30 лет учебное заведение выпустило более 3000 высококвалифицированных специалистов. Ректор с гордостью отметил, что кадры вуза со студенческих лет становятся солистами театра, филармонии, оркестра, успешно представляют своё искусство и за рубежом.

Эдиль Байсалов в своём выступлении поздравил с важным юбилеем и отметил, что на этом большом мероприятии, объединившем представителей 28 вузов, а также видных деятелей культуры из 15 стран, собраны идеи, опыт для развития учебных заведений, обогащения музыкального образования мирового сообщества, для обсуждения важных вопросов, стоящих перед ними. Он также предложил использовать данный форум как площадку для конструктивного диалога и взаимного сотрудничества в музыкальном искусстве, изучения добрых дел. Выразил уверенность в том, что, объединив усилия в поиске новых идей и важных решений, мы достигнем общих целей и найдём путь к адаптации к меняющимся условиям мира.

Министр Алтынбек Максутов отметил, что приезд ректоров музыкальных учебных заведений и деятелей культуры в Кыргызстан — это важное событие. Музыкальные учебные заведения имеют большое значение не только для образования, но и для сохранения влияния музыки в обществе, распространения ценностей, способствующих культурному самосознанию и творческому мышлению людей.

После официального открытия деятели искусств исполнили известные мировые произведения.

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