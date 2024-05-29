Японские мэры

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев принял участие в масштабной диалоговой площадке по опыту муниципального устройства столиц SusHi Tech Tokyo 2024, которая прошла в Токио.

Мероприятие собрало 48 лидеров городов с пяти континентов с целью обмена идеями и обсуждения передовых технологий и стратегий, направленных на устойчивое развитие городов.

Отметим, что Бишкек стал единственным городом стран Центральной Азии, представленным в качестве почётного гостя SusHi Tech Tokyo 2024.

SusHi Tech Tokyo 2024 включало в себя несколько программ, в том числе программу для городских лидеров, глобальную стартап-программу и демонстрационную программу.

Айбек Джунушалиев выступил на программе для городских лидеров, где презентовал деятельность мэрии Бишкека в сфере содействия нулевому уровню выбросов, улучшения экологической ситуации в столице.

Мэр города поделился опытом Бишкека в области внедрения устойчивых решений и цифровых технологий, которые помогают столице развиваться и адаптироваться к современным вызовам, подчеркнув важность развития международного сотрудничества в решении глобальных вопросов.

Основные цели участия Бишкека в SusHi Tech Tokyo 2024 — установление новых партнёрских отношений, обмен знаниями и получение передового опыта для дальнейшего развития города.

Айбек Джунушалиев выразил уверенность, что участие в этом мероприятии откроет новые возможности для Бишкека и поможет внедрить новейшие технологии в городскую инфраструктуру.

В продолжение углубления практического взаимодействия в рамках визита мэра города Бишкека в Токио подписан Меморандум о сотрудничестве в области градостроительства, урбанистики и архитектуры между мэрией Бишкека и компанией Nikken Sekkei Ltd.

В Бишкеке компания Nikken Sekkei Ltd планирует разработать городской мастер-план с учётом всех потребностей и удобств жителей столицы.

Отметим, что этой компанией в Центральной Азии будет впервые реализован проект городского планирования.

Наша справка: Nikken Sekkei Ltd — мировая японская компания №1, предлагающая комплексное решение в области архитектуры и градостроительства, ориентированное на экологическую и экономическую устойчивость, функциональность и дальновидную привлекательность. Компания на сегодняшний день реализовала много масштабных проектов по миру: Шанхайский гренландский центр в Китае, Сингапурский железнодорожный коридор «Линия жизни», «Умный город Красноярск», генеральный план северной части Эр-Рияда, новый финансовый район портового города Коломбо, Форте Тауэрс — дубайский оперный район, много проектов в Японии, мастер-план центральной части Владивостока, стратегическое городское планирование Москвы (Рублёво-Архангельский «умный город»).

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