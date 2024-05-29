Немецкое качество

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Немецкие специалисты заинтересованы в реализации инфраструктурных проектов столицы Кыргызстана.

 

 

Для того чтобы обсудить перспективы работы в данном направлении, в Бишкеке побывала делегация федеративной земли Рейнланд-Пфальц (Федеративная Республика Германия).

 

Гости представили проект строительства многоярусной автопарковки, а также ряд наработок в области водоснабжения и теплоснабжения — Столичный муниципалитет придаёт важное значение продвижению совместных проектов, — пояснил первый заместитель мэра Мирланбек Байгончоков. — Мы со своей стороны готовы оказать содействие в организации встречи с бизнес-сообществом столицы.

 

Участники мероприятия заслушали краткую презентацию членов делегации федеративной земли Рейнланд-Пфальц по разным направлениям, по итогам которой отмечен ряд предложений по развитию инфраструктуры города.

 

Принято решение обсудить детали реализации этих проектов непосредственно с руководителями профильных служб для дальнейшего сотрудничества.

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Дата публикации: 15:55, 29-05-2024

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