Немецкое качество

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Немецкие специалисты заинтересованы в реализации инфраструктурных проектов столицы Кыргызстана.
Для того чтобы обсудить перспективы работы в данном направлении, в Бишкеке побывала делегация федеративной земли Рейнланд-Пфальц (Федеративная Республика Германия).
Гости представили проект строительства многоярусной автопарковки, а также ряд наработок в области водоснабжения и теплоснабжения — Столичный муниципалитет придаёт важное значение продвижению совместных проектов, — пояснил первый заместитель мэра Мирланбек Байгончоков. — Мы со своей стороны готовы оказать содействие в организации встречи с бизнес-сообществом столицы.
Участники мероприятия заслушали краткую презентацию членов делегации федеративной земли Рейнланд-Пфальц по разным направлениям, по итогам которой отмечен ряд предложений по развитию инфраструктуры города.
Принято решение обсудить детали реализации этих проектов непосредственно с руководителями профильных служб для дальнейшего сотрудничества.
Дата публикации: 15:55, 29-05-2024
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