Когда совпали интересы

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Профсоюзы Оша и Свердловской области намерены развивать сотрудничество. Для того чтобы наметить планы работы в этом направлении, в южную столицу Кыргызстана прибыла делегация российского региона.
На встрече в мэрии Оша обсудили наиболее приоритетные направления сотрудничества: поддержка и защита прав трудовых мигрантов, развитие взаимного туризма, а также организация и совместное участие в спортивно-массовых и культурных мероприятиях, подготовка профессиональных спортсменов.
Гости особо отметили потенциал развития туризма города Оша и Ошской области как привлекательного сектора для жителей и предпринимателей из России. Свердловчане посетили образовательные учреждения города и провели встречу с ошскими предпринимателями.
Напомним, в Федерацию профсоюзов Свердловской области входит более 40 крупных организаций региона, представленных большинством сфер общественной жизни.
Дата публикации: 15:54, 29-05-2024
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