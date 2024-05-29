Когда совпали интересы

Профсоюзы Оша и Свердловской области намерены развивать сотрудничество. Для того чтобы наметить планы работы в этом направлении, в южную столицу Кыргызстана прибыла делегация российского региона.

На встрече в мэрии Оша обсудили наиболее приоритетные направления сотрудничества: поддержка и защита прав трудовых мигрантов, развитие взаимного туризма, а также организация и совместное участие в спортивно-массовых и культурных мероприятиях, подготовка профессиональных спортсменов.

Гости особо отметили потенциал развития туризма города Оша и Ошской области как привлекательного сектора для жителей и предпринимателей из России. Свердловчане посетили образовательные учреждения города и провели встречу с ошскими предпринимателями.

Напомним, в Федерацию профсоюзов Свердловской области входит более 40 крупных организаций региона, представленных большинством сфер общественной жизни.

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