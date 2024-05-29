Кыргызы, защитившие Изник

В Турции в честь кыргызских воинов, павших в боях за взятие города Изника (в то время византийский город Никея) в XI веке, был устроен своеобразный день памяти.

Культурное мероприятие прошло в турецком городе Изнике. Оно также было приурочено к празднованию столетия образования Кара-Кыргызской автономной области.

Была прочитана молитва в память о кыргызских воинах, проведены национальные спортивные игры, и организован пикник с приготовлением блюд кыргызской кухни.

На территории мемориала памяти кыргызским воинам диаспорой кыргызстанцев из города Стамбула была установлена национальная кыргызская юрта, которую торжественно передали мэрии Изника.

В памятном торжественном мероприятии приняли участие около 500 граждан Кыргызстана, проживающих и обучающихся в Стамбуле, Анкаре, Бурсе, Анталье, Измире и других регионах Турецкой Республики.

Концертная программа была представлена народной артисткой Кыргызской Республики Саламат Садыковой и заслуженным артистом Кыргызской Республики Омурзаком Кайиповым.

С приветственным словом выступили посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике Руслан Казакбаев, а также заместитель мэра города Изника Ахмет Кая.

Посол Казакбаев отметил, что торжественное мероприятие также приурочено к столетию образования Кара-Кыргызской автономной области в соответствии с указом Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. Подчеркнул важность проведения подобных мероприятий, способствующих консолидации кыргызского общества и диаспор за рубежом.

В ходе мероприятия сотрудниками посольства и генеральных консульств была проведена информационно-разъяснительная работа и оказано консульско-правовое содействие гражданам Кыргызской Республики по ряду консульских и миграционных вопросов, даны разъяснения по недопущению нарушений законодательства Турции.

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