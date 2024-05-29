Поздравляем с полувеком

Ошский национальный театр имени С. Ибраимова отмечает 50-летие.

Десятки нашумевших спектаклей и искромётных миниатюр — вот так вкратце можно описать творческий путь театра спустя полвека с момента основания.

Решение о его организации было принято в 1972 году, а через два года закончили строительство нового здания. И с тех пор вот уже 45 лет театр радует своими постановками не только зрителей Кыргызстана, но и почитателей театрального искусства в Центральной Азии.

Первым режиссёром театра был А. Дыйканбаев. Свою сцену театр открыл зрителям 4 ноября 1972 года, представив историческую драму А. Токомбаева «Кундун чыгышы».

В первый репертуар театра вошли спектакли «Акыркылар» М. Горького, «Мещанин в дворянстве» Ж. Мольера, «Биздин шаардык жигит» К. Симонова, «Ак чардак» А. Чехова и «Мїрєктїн суусу» А. Дыйканбаева.

— Коллектив театра гастролировал в 1974-1977 годах во Фрунзе, а в 1978 году в Москву со спектаклями «Жанырык» Б. Ємїралиева, «Курманбек» К. Жантєшева, «Эч кимге айтпа» Т. Абдумомунова, «Ак кеме»

Ч. Айтматова, «Эртен жаны жыл» Б. Жакиева, «Тупкурдо» М. Горького, «Он экинчи тун» У. Шекспира, — рассказал директор театра Керимбек Калыкулов.

Спектакли театра «Коомдук пикир» А. Баранги, «Кадыр тун» М. Гапарова были призёрами Всесоюзного конкурса.

В театре трудились такие артисты, как Акылбек Абдыкалыков, Марат Алышбаев, Дїйшєн Байтєбєтов, Гулайым Каныметова, Назира Мамбетова, Калыйбек Тагаев, Т. Аманов, Райма Абдыбачаева, Жамиля Сыдыкбаева, Токтобек Сатаров, Жамал Сейдакматова, Шаршен Дїйшєнкулов, Шайыр Супатаева, Р. Асанов, Турганбубу Бообекова, А. Тажиев, П. Сейитмурзаева, Анар Назаркулова и другие.

За 50 лет театр представил произведения более 150 зарубежных, российских и соседних братских драматургов и классиков.

В 1997 году театру присвоили имя государственного и общественного деятеля Султана Ибраимова, а в 2007 году по указу Президента театру присвоили статус Национального.

Заслуженные артисты театра награждены благодарственными письмами и почётными грамотами. От мэрии города Оша коллективу театра вручён сертификат на 150 тысяч сомов.

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