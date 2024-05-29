Цель достигнута

В Бишкеке завершился шестой традиционный дружеский турнир по футболу «Мурас». В нём принял участие Президент Садыр Жапаров в составе команды «Президенттин командасы».

По завершении игр глава государства отметил, что два года назад запущен этот турнир с целью вдохновить кыргызстанцев на занятие спортом, и сегодня эта цель достигнута: теперь не только школьники, но и взрослые, а также аксакалы активно занимаются футболом, волейболом и баскетболом. «Здоровая нация — это здоровая страна», — подчеркнул глава государства и призвал родителей стимулировать детей заниматься спортом, отметив, что наука должна сочетаться с физическими занятиями, так как они залог здоровья.

В турнире участвовали 16 команд, собранных из представителей различных сфер. Призовой фонд составлял один миллион сомов.

Победителем турнира стала команда «Ден соолук», выигравшая 400 тыс. сомов. Второе место заняла команда «Коопсуздук», получившая 300 тыс. сомов, а третье место досталось команде «Спорт чеберлери», получившей 200 тыс. сомов.

Команда «Президенттин командасы» заняла четвёртое место и награждена сертификатом на 100 тыс. сомов.

Кроме того, по итогам игр вручены индивидуальные призы: лучшему вратарю, лучшему бомбардиру и лучшему игроку турнира «Мурас-2024».

Победители и призёры получили кубки и медали. По окончании награждения состоялось памятное фотографирование.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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