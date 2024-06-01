Сметь суждение иметь, или О двуязычии без эмоций

Национальная комиссия по государственному языку предлагает ввести штрафы за нарушение Конституционного закона «О государственном языке». Законопроект опубликован для общественного обсуждения.

Нацкомиссия напоминает, что законом установлен перечень лиц, которые обязаны знать государственный язык и использовать его при исполнении своих служебных обязанностей. Указанные лица должны уметь устанавливать коммуникативную связь на государственном языке в ситуациях и сферах повседневно-бытовой, социально-культурной, в учебной и профессиональной (официально-деловой) сферах.

Проектом в статью 33 закона предлагается внести норму о показателях уровня знания кыргызского языка должностными лицами и гражданами. Так, ведомство предлагает утвердить, что уровень знания государственного языка, необходимый для выполнения служебных обязанностей, должен быть не ниже среднего (В2) для лиц, родной язык которых — кыргызский, и не ниже базового уровня (А2) для представителей этнических групп, проживающих в Кыргызстане. Для иностранных граждан, проживающих в республике или намеревающихся получить статус иммигранта, он должен находиться на начальном уровне (А1).

Кроме того, в Кодекс о правонарушениях предлагается внести новую статью, согласно которой нарушение и неисполнение требований законодательства о языке влечёт наложение штрафа в размере 50 расчётных показателей (5 тыс. сомов) для физических лиц и 170 расчётных показателей (17 тыс. сомов) для юридических лиц.

Нарушение и несоблюдение требований законодательства о языке в работе государственных и муниципальных органов, организаций и учреждений всех форм собственности влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере 170 расчётных показателей (17 тыс. сомов).

ОТКУДА НОГИ РАСТУТ

В недалёком нашем общем прошлом, в советский период, у нас сложилось кыргызско-русское двуязычие. И это была данность. Двуязычие стало следствием множества факторов исторического, полити-ческого, социально-экономического и культурологического свойства. Причём их природа носит как объективный, так субъективный характер, есть позитивные моменты и негативные. Оценка этого явления не может быть однозначной. Всё зависит от ракурса рассмотрения. Для одних двуязычие — это следствие «проклятого» колониального прошлого. Для других — объективное следствие цивилизационного прорыва.

Нередко сейчас мы слышим, что, дескать, в большинстве стран граждане говорят на одном языке, а там, где сосуществуют два языка (Канада, Бельгия и другие), ситуация в обществе и государстве неустойчивая. Однако сравнение c той же Канадой, Бельгией и иже с ними не совсем корректно: дорасти бы сначала до их уровня культуры, до которой нам как до Луны пешком… Хотя, безусловно, в той же Бельгии есть свои политические проблемы, корнями уходящие в проблемы этнические: фламандцы, валлонцы, а также в большом количестве выходцы из стран Магриба. Но почему бы не вспомнить в качестве примера, достойного подражания, скажем, Швейцарию? Там вообще четыре (!) государственных языка (а в Швеции — три, так же, как и в Финляндии), и ничего: стоит страна, не развалилась и процветает. И швейцарское гражданство там фиг получишь просто так — даже Ален Делон много лет этого добивался.

Сторонники строительства национального государства настаивают на том, что Кыргызстан будет таковым после того, как кыргызский язык станет государственным не только по своему конституционному статусу, но и на практике. Это тоже весьма спорно. Например, у меня всегда вызывает недоумение, когда рьяные сторонники строительства национального государства апеллируют к опыту Франции. Вот, например, все там записаны французами, независимо от их этнического происхождения. С моей точки зрения, в таком подходе присутствует элемент «передёргивания», используемый обычно карточными шулерами.

Не нужно забывать, что в основе гражданской идентичности французов лежит великая французская культура, давшая миру Монтескье, Дидро, Вольтера, Золя, Бальзака, Гюго и множество других выдающихся имён. И несущая конструкция этой культуры — французский язык, доминировавший во многих частях света в эпоху расцвета колониальной политики Франции. Именно через него получили доступ к достижениям мировой цивилизации немало народов Азии, Африки, Южной Америки. Поэтому сегодня и существует такое понятие, как «мир франкофонии».

Ещё один специфический момент нашей действительности в том, что многие кыргызы — русскоязычные, тогда как другая их часть — кыргызскоязычная. Вопрос: может ли такое языковое разделение титульной нации стать фактором, тормозящим процесс утверждения кыргызского языка как средства межнационального общения? Лично я так не думаю, хотя, конечно, здесь есть проблема. Условно её можно обозначить так: пока сами кыргызы стопроцентно не овладеют в совершенстве (именно так: в совершенстве) кыргызским языком, перспектива превращения его в полноценный государственный туманна. Здесь, скажем так, применим известный закон перехода количества в качество. Сегодня в культурно-языковом плане наше население, по сути, разделено даже на три группы: первая — кыргызскоязычные кыргызы, вторая — русскоязычные кыргызы, третья — русские и представители других этносов. Так вот, не препятствует ли существование трёх разделённых культурно-языковых групп национальному строительству?

Как бы то ни было, за годы суверенной истории языковой баланс заметно изменился в пользу кыргызского. Это объективный и вполне закономерный процесс. Ареал его применения расширяется, и на этом фоне довольно странно слышать истерические выкрики из лагеря национал-популистов, которые время от времени начинают «гнать волну». Это чистейшей воды спекуляция. Ведь при ближайшем рассмотрении большинство этих горлопанов ничего полезного в практическом плане для развития кыргызского языка предложить не могут, но шумят порой знатно. Их бы энергию да в нужное русло… Этой публике пора бы понять, что сам по себе демографический рост доли кыргызов в структуре городского населения — это уже ключевой фактор будущего доминирования кыргызского языка в городах. Другое дело, смотря о каком регионе идёт речь. Но в любом случае общий тренд очевиден — кыргызский язык неуклонно расширяет своё присутствие во многих сферах городской жизни. Конечно, если сравнить такие города, как Нарын, Талас, то картина сильно разнится (кстати, то же самое было и в советские годы). Тем не менее даже на севере республики кыргызский язык медленно, но всё явственнее обозначает своё присутствие. Хотя бы потому, что всё больше народа из регионов перебралось (и продолжает это делать) в Бишкек, поскольку никто не контролирует внутреннюю миграцию.

Правда, здесь есть свои сложные моменты. Например, за годы независимости численность русского населения заметно сократилась, во многих городах страны оно стало меньшинством, и тем не менее русский язык остаётся основным средством вербальной коммуникации в обществе. Но стоит ли из этого делать трагедию? В то же время необходимо понять причины такого положения дел. Во-первых, это следствие многолетней политики «русификации», и Кыргызстан в этом плане — одна из наиболее «пострадавших» национальных республик. Что было, то было, как говорится, из песни слов не выкинешь. Во-вторых, нельзя не учитывать медленно меняющийся этнический состав населения: некыргызы по-прежнему составляют немалую часть общества, и поэтому русский язык пока остаётся основным языком межнационального общения. В-третьих, этому в немалой степени способствует то обстоятельство, что и в самом кыргызском социуме сохраняется высокий удельный вес людей, предпочитающих использовать русский язык в качестве основного средства коммуникации.

Хотелось бы напомнить, что в соответствии с законом о языке и принятыми позже нормативно-правовыми актами преподавание кыргызского языка обязательно во всех школах независимо от языка обучения. И, на мой взгляд, вся законодательная база, касающаяся языковой политики, у нас достаточно продуманная и вполне реализуемая. Другое дело, что на практике она применяется не вполне эффективно. Поэтому тут не нужно изобретать ничего нового, а просто требуется более качественная работа в этом направлении. Особенно в плане кадрового обеспечения и более креативного контентного наполнения.

ЯЗЫК ЯЗЫКУ НЕ ВРАГ

Теперь о самом болезненном аспекте языковой политики. Согласно тому же закону, преподавание русского языка тоже обязательно во всех школах, тогда как во многих других постсоветских странах этой нормы сегодня нет. А потому у нас всё чаще звучат призывы если не к её отмене, то предложения преподавать русский язык как иностранный. И поскольку мы были наиболее русифицированной национальной республикой (наряду, например, с Казахстаном), наша языковая политика должна быть осмотрительной, взвешенной, а по методам её проведения — пошагово выверенной. Здесь присутствует ещё и политический аспект. Отмена преподавания русского языка может стать катализатором ненужного напряжения в сфере межэтнических отношений. Кроме того, это в значительной степени сузит возможности выпускников наших школ, коих немало учится в российских вузах.

Государственный язык не может и не должен развиваться за счёт ущемления русского. Опять же не будем забывать о политической составляющей. Стоит ли искусственно обострять внутриполитическую и межэтническую обстановку в стране? Мы не можем игнорировать многонациональную и поликонфессиональную природу нашего общества. Да, несомненно, приоритет должен быть за государственным языком, но в то же время все этнические группы должны иметь право на выбор языка обучения своих детей.

Надо отбросить устоявшиеся стереотипы, что проблема кыргызского языка как будто бы изначально заключается в издержках политики русификации. А может, она в преподавании самого кыргызского языка? Методика (или полное её отсутствие) которого архаична по природе? Например, по мнению известного казахского исследователя Канагата Жукеша, «современный казахский язык — это язык аграрного общества, и, пока мы не вырвемся из его тисков на уровне массового подсознания, ситуация меняться не будет». Это и к нам относится, да что говорить, и ко всем другим языкам постсовка. Следовательно, необходима коренная модернизация самого языка. Но пусть этим занимаются языковеды и филологи, проведут «мозговой штурм» и дадут ответы на возникающие по этому поводу вопросы.

НОВАТОРСТВО — FOREVER

Теперь о разработке прогрессивных методик изучения. Вот, например (опять же ссылаясь на казахский опыт), в изучении казахского языка тон задают новаторы-энтузиасты. Самый яркий пример — Канат Тасибеков с его трудом «Ситуативный казахский». Зоотехник по образованию, до 50-летнего возраста не знавший родного языка, он без посторонней помощи смог разработать довольно любопытную и, самое главное, эффективную методику изучения и преподавания. Причём без всякой государственной поддержки.

Но, увы, такого самородка у нас пока не наблюдается. Жаль… А может, пришло время коренным образом переосмыслить все прежние подходы к методике изучения и преподавания кыргызского языка и выработать принципиально новые, новаторские. Глядишь, дело и сдвинется с мёртвой точки…

Сегодня в конкурентной борьбе побеждают те, кто захватывает будущее. Не территории, не голоса, а будущее! А оно принадлежит умным людям. Поэтому сейчас очень важно посвятить себя обучению, образованию. Много читать, учиться. Вот в американских вузах долгое время первые места на всех конкурсах, олимпиадах, вступительных экзаменах занимали евреи. И вдруг в последнее время на Олимпе начали появляться китайцы! И южнокорейцы. Может, пора уже конкурировать с ними? Вот что должно быть основным. Надо, побеждая на конкурсах, получать места в самых престижных вузах мира, а они находятся, как ни крути, в Европе и Америке. И именно туда надо идти обязательно и учиться там, получать знания и развиваться. И, самое главное, больше читать. И учить языки — английский, русский…

У нас, к сожалению, уже мало читают. Увы, это правда. Во многих домах сейчас книги — чрезвычайная редкость. Я понимаю, поскольку есть компьютер, но и книга должна быть. Должна быть сотня книг, которые обязательны для чтения для каждого образованного человека.

Всякая несостоятельность и неуверенность в себе происходит именно от незнания, от узкого кругозора, от нечтения. Вот это должно быть главным приоритетом: кто не читает, тот не кыргыз! Это главное, обязательное для всех и всегда. Не читаешь — ты не кыргыз. Тебе завещано быть самым развитым, самым умным, быть в курсе всего, побеждать на всех олимпиадах, учиться лучше всех, быть лучшим в классе — это обязательное условие. Тогда и все потянутся. И изучать будут язык без принуждения и репрессий.

Это ответ спикеру нашего ЖК, который время от времени транслирует на весь мир очередное «открытие» — будь то запрет мультфильмов на русском, английском и иных языках, то обрушивается на арабское (общепринятое, мировое) обозначение продукции «халал»:

«Почему мы всё арабизируем? Не халал, а адал. Мы даже имена арабизируем. У нас очень много кыргызских хороших имен. К примеру, Бакыт, Таалай, Эльмурза, Улукбек, Балбак, Чолпон. Почему мы не используем их, а ставим имена на арабском? У нас скоро исчезнут наши кыргызские имена. В сёлах дети разговаривают на русском, кыргызский исчезает, так как они смотрят в телефоне контент на русском языке. Нужно всё на кыргызском сделать. Нужно блокировать все передачи, мультфильмы на русском и иностранном языках. У нас имена на арабском все».

Ну что тут ответить? Хочется посоветовать спикеру переименовать такие слова, как китеп, калем, мугалим… Их много, и они тоже из арабского взяты. Шакиев думает, наверное, что эти слова кыргызские. Языки любые — это не догма, они всегда в развитии, всегда пополняются новыми словами, взятыми из других языков. И это нормально. Нужно, повторюсь, предлагать разумное, новаторское, современное, прорывное, а не тупо запрещать. Прогресс ведь не остановить никакому Шакиеву и иже с ним.

Но он в своём рвении такие круги по воде пускает, что Президенту приходится пояснять, что это «личное мнение спикера»:

«Русский и английский — мировые языки, они входят в число официальных языков ООН. Без русского языка невозможно работать в странах СНГ. Во время официальных визитов не только в страны Содружества, но и в Европу, США наши люди выступают на русском и слушают синхронный перевод на этом языке. И английский используется во всём мире. Я всегда говорю министру образования: «Если есть возможность, ищите учителей, которые преподают на двух языках». Было бы хорошо, если бы один педагог преподавал на русском и английском. Требуются преподаватели русского языка, особенно в сельской местности. Бывают случаи, когда ученики бросают школу, не зная ни слова по-русски, и едут в Россию, где у них возникают проблемы с языком. Поэтому я лично попросил Владимира Путина построить у нас девять русскоязычных школ. Кыргызский язык никогда не умрёт, будет развиваться и жить вечно, так как ему уделяется особое внимание».

И ещё. Почему у нас так много непрофессиональных кадров? Сам Президент говорил, что у нас кадровый дефицит. А ведь надо привлекать в первую очередь именно профессионалов, независимо от их национальной принадлежности! Посмотрите на Узбекистан, Казахстан: там много чиновников и руководителей стратегических отраслей занимают неказахи, неузбеки. И это правильно! Во всём мире ценятся умение, мастерство, профессиональные качества, а не просто знание госязыка. Как говорится, хороший человек — это не профессия, тогда как профессионал — это тот, кто знает прежде всего дело, а не язык. У нас много талантливой, толковой молодёжи (в том числе и, разумеется, титульной), которая могла бы помочь стране. Но ведь и им места нет во властных структурах: на местах везде какие-то знакомые, родственники, друзья, которые работать и созидать не могут, не хотят, не умеют…

Кстати, люди, хорошо владеющие двумя или несколькими языками, имеют более здоровый мозг в пожилом возрасте, как заявили учёные Сингапурского университета технологии и дизайна, пишет Nature. Бытует легенда, что царь Николай Первый в разговоре с Астольфом де Кюстином показал ему на своих придворных со словами: «…Вот этот мой приближённый — поляк, вот немец. Вон стоят два генерала — они грузины. Этот придворный — татарин, вот финн, а там крещёный еврей.

— Тогда где же русские? — спросил Кюстин.

— А вот все вместе они и есть русские…»

Пещерный национализм, когда принадлежность к нации измеряют по черепам и носам, не новость. Человек — существо социальное. Происхождение играет исключительно биологическую роль. Например, считается, что темнокожие более физически выносливы, у белых лучше развита когнитивная составляющая, азиаты — идеальные коллективные существа на инстинктивном уровне. Но биология — очень небольшая часть того, что делает нас людьми. Социальные навыки, культура, воспитание, образование и много чего ещё в сумме дают тот фьюжн, который и делает людей русскими, англичанами, американцами, кыргызами или бразильцами.

Происхождение на этом фоне перестаёт играть не только определяющую, а вообще значимую роль.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

А Нацкомиссия, похоже, достигла самой высокой точки «принципа Питера», который гласит, что «в иерархической системе каждый индивидуум имеет тенденцию подняться до уровня своей некомпетентности».

Кстати, если кто-то забыл: по нашей Конституции русский язык имеет статус официального, и все документы на госязыке должны дублироваться обязательно и на официальном, пусть даже более мелким шрифтом, но это почему-то в последнее время исчезает…

Александр КИРЬЯНКО.

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