Символ стабильности, образец взаимовыгодного сотрудничества

Президент Садыр Жапаров поздравил граждан государств-членов Евразийского экономического союза, сотрудников Евразийской экономической комиссии, государственных органов Союза и представителей предпринимательского сообщества с 10-летием со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе:

«29 мая 2024 года исполнилось 10 лет со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

За эти 10 лет Евразийский экономический союз стал символом стабильности, образцом взаимовыгодного сотрудничества не только для стран-участниц, но и других партнёров в мире. Мы сообща старались преодолевать трудности, решать непростые экономические задачи. В результате мы видим, что Союз, безусловно, нашёл своё достойное место в структуре интеграционных объединений в мире. Благодаря совместным усилиям мы смогли разработать и реализовать важные проекты и инициативы. В то же время, придаётся важное значение качественной и своевременной реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь».

Кыргызская Республика, сохраняя приверженность идеям, целям и принципам Союза, приложит все усилия для реализации взаимовыгодного сотрудничества между государствами-членами объединения. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить граждан государств-членов Евразийского экономического союза, сотрудников Евразийской экономической комиссии, государственных органов Союза, представителей предпринимательского сообщества с этой знаменательной датой.

Искренне желаю нашим странам процветания и стабильности, а также эффективного экономического взаимодействия, направленного на стабильное повышение уровня жизни граждан государств-членов Евразийского экономического союза».

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